Facebook解散旗下WhatsApp廣告計畫團隊　自2014年收購以來從未賺錢

▲WhatsApp過去曾是最火紅的通訊軟體。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《華爾街日報》報導，Facebook正打消在WhatsApp上銷售廣告的計畫。報導指出，Facebook已經解散專門負責將廣告整合進WhatsApp的團隊。

報導透露，除了解散這個專案團隊外，該團隊過去完成的工作也完全從WhatsApp的代碼中刪除，這表示Facebook在WhatsApp的獲利計畫發生了變化。

WhatsApp是Facebook旗下的智慧型手機的即時通訊程式，過去曾經以收取訂閱費用的方式推出，2014年被Facebook收購後完全免費，至今臉書尚未透過WhatsApp獲利過。

從一開始Facebook將廣告結合到WhatsApp的想法就引起爭議，這使WhatsApp的創始人庫姆和阿克頓與Facebook領導層之間起了嚴重的衝突，導致他們最後離開了公司。

Facebook目前對WhatsApp的重點是「建立賺錢商業模式」，但要如何獲利，仍有待觀察。



＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

►摩根大通資深交易員因使用WhatsApp聊天 被留職停薪

►WhatsApp明年2月停止支援iOS 8、Android 2.3.7和Windows手機