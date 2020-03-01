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深夜巨響冒火光！　港指定治療「診所遭驚險縱火」

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▲▼診所變電站鐵門被熏黑，警方到場調查。（圖／翻攝　香港01）

▲香港南葵診所變電站鐵門被熏黑，港警到場調查。（圖／翻攝　香港01）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，香港累計確診個案增至95宗，昨晚旅遊29日發生驚悚事件，位於葵涌葵盛圍的南葵涌賽馬會普通科門診診所，凌晨遭破壞，診所前變電站鐵門遭人縱火，還好沒爆炸，警方列縱火案處理。

根據香港媒體報導，南葵診所附近的保安，今（1日）凌晨1時半左右報案，他向警方供稱，有聽到一聲聲響，接著發現牆身熏黑。消防員獲報趕到現場，發現診所變電站鐵門兩處被火熏黑。

▲▼診所變電站鐵門被熏黑，警方到場調查。（圖／翻攝　香港01）

▲香港南葵診所失火，無人受傷，港警疑事件不單純。（圖／翻攝　香港01）

相關人員檢查發現，診所電力裝置沒有損壞，地上留有少量布屑、玻璃碎片、一個卡式石油氣罐港警研判火警十分可疑。列為縱火案交由葵青警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。

香港醫管局日前公布在各區設立治療的「指定診所」，其中包括位於葵盛圍的南葵涌賽馬會分科診所。上月舉行集會遊行時，指出診所除了普通科門診服務，還有母嬰健康院和學生健康服務中心，當地居民非常反對該處設立指定診所。

▲▼診所變電站鐵門被熏黑，警方到場調查。（圖／翻攝　香港01）

▲診所又遭人破換，香港醫管局發言人予以嚴重譴責。（圖／翻攝　香港01）

針對這起事件，醫管局發言人對於再次有普通科門診診所遭受惡意破壞，嚴重威脅醫護人員及病人的安全，予以嚴重譴責，並且呼籲停止破壞行為，相關事件已交警方處理，加強診所的保安。

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