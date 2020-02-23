鬼父酒醉返家「縱火燒屋」後落跑　兒倒臥浴室命危

▲警消到場發現公寓3樓冒出火舌。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子於23日凌晨1時許，酒醉返回中和區連城路家中後，仗著酒意與妻子大吵，一時情緒激動還摔酒瓶示威，之後竟拿出易燃物，在客廳放火燒屋。男子縱火後轉身離開，其妻兒試圖滅火未果，妻子臉部遭到灼傷，兒子則是吸入過多濃煙，倒臥浴室一度失去生命跡象。警消到場發現公寓3樓已全面陷入火海，經灌水搶救成功撲滅，男子縱火的確切過程有待後續調查釐清。

據了解，徐姓男子（59歲）23日凌晨1時許返家，仗著酒意與黃姓妻子（59歲）大吵，還當對方的面用力砸破酒瓶，揚言要放火把家燒掉，黃女不想理會，回房內找36歲的兒子談話，留下徐男一人在客廳繼續發酒瘋大吵。黃女因爲徐男太吵想要報警，出外查看卻驚見客廳已經失火，縱火的徐男早已拋下妻兒逃離。

▲屋主兒子失去生命跡象被送出。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消到場發現公寓3樓已全面燃燒，於是立即鋪設水線入屋救火，最先逃出屋外的徐男並未受傷，但因為情緒激動被送往雙和醫院，其妻子則在滅火時臉部遭到燒傷，並未有生命危險，但其兒子因為留在屋內滅火，吸入過多濃煙遭嗆傷倒在浴室，被發現時已失去生命跡象，被送往雙和醫院急救仍未脫離險境。

新北市消防局副局長李清安表示，警消於凌晨1時31分獲報，出動23輛消防車、8輛救護車及94名警消救援，到達現場發現公寓3樓已經全面燃燒，先在一樓發現徐姓屋主與其黃姓妻子，2人先後被送往雙和醫院急救。火勢於1時43分完成控制後，警消在入屋搜索時，發現倒臥在浴室的屋主兒子，已無呼吸心跳於是送醫搶救。由於起火戶屋內堆放許多雜物，室內總燃燒面積約為20坪。警方已派員到達雙和醫院，將對屋主製作筆錄，釐清火警發生原因，並依公共危險罪嫌偵辦。

▲大批警消到場救援。（圖／記者游宗樺攝）

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