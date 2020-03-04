可憐小貓耳朵被人「一口口咬掉」　變態飼主被判終身禁養寵物

▲小貓耳朵慘被飼主一口一口咬掉。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名20歲男子被人舉報有虐待動物的行為，動保組織前去調查發現，其所養的小貓不但受虐嚴重，耳朵甚至被病態的「一口一口吃掉」引發眾怒，近來被法官宣判入獄12週，並且終身不得再飼養動物。

居住在林肯郡格里姆斯比(Grimsby)的20歲男子威廉森(Aaron James Williamson)，被人目擊虐待動物的惡行，英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)於去年9月11日從他家中救出3條受虐小貓。動保工作人員伯里斯(Kate Burris)表示，其中一條名叫立頓(Litten)的小貓受傷情況最為嚴重，「威廉森多次啃咬牠的耳朵，造成大部分耳朵都被咬掉了，而且他虐打小貓的次數竟然多到他記不起來。」

本案近來開庭，法官寇蒂斯(Daniel Curtis)痛斥威廉森，每天都在虐待這條毫無抵抗能力的小動物，行為令人髮指，「威廉森受訪時自稱是『怪物』，我覺得這個描述還滿正確的」。威廉森因為當庭認罪，被勒令支付英鎊250元（約台幣9,577元）罰金，並額外賠償受害者英鎊120元（約台幣4,596元）以及入獄。

動保人員表示，3條小貓獲得安置後，目前都已經找到新家，其中立頓被改名為奧利奧(Oreo)後現在過得十分幸福，「第一次看到牠時我十分驚訝，因為牠遭到虐待還是如此親人可愛，就知道牠會成為任何家庭的完美伴侶，很高興牠找到夢幻般的新家，如果當時我們沒有介入，現在將會是完全不同的結局。」

Vile man who bit ear off 'tortured' kitten banned for life from owning animalshttps://t.co/IcY3Wbc8lW pic.twitter.com/trbVpaWfHC — Daily Mirror (@DailyMirror) March 3, 2020

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