女大生蠶食205萬！色老闆逼簽性愛合約「幫我生小孩」　嗆：不給我就去賣淫

圖、文／鏡週刊

眼見女會計不斷抗拒，色老闆竟加碼傳LINE威脅：「我會把債權賣給地下錢莊，地下錢莊會把妳賣到妓院，到時候妳就是所有男人的性工具」「我還是會繼續幫妳隱瞞這件事，讓妳不要有後顧之憂，既然逃避不了也希望妳給的自然點。」女會計被迫只好又和老闆做愛。

詎料，已婚的色老闆除了想要女會計的青春肉體，居然還想要對方幫他生小孩，女會計曾擔心會懷孕，要求老闆要戴套，但色老闆居然要女會計不准避孕，還內射在她體內。

色老闆還向女會計提到，「如果懷孕生子，我會提供住所及生活費，直到孩子成年，或提供一百萬元當代理孕母費用，至於孩子的監護權則歸我所有。」

誇張的是，色老闆更透過LINE傳送「要享受過程，才能一起高潮」等淫穢內容給她。二人糾纏過程中，色老闆還不斷要求女會計要傳訊息對他說「老公，我愛你」。

女會計前後遭逼姦5次，最後不堪當性奴，加上精神長期飽受折磨，才提起勇氣告訴家人，並主動到警局自首侵吞公款，控告老闆對她性侵害。

新北地檢署依利用權勢性交罪將色老闆起訴，另依侵占罪起訴女會計，但考量她是自首，建請法院減輕其刑。

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