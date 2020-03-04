柱柱姊拜會台南市議長郭信良　要告訴大家這件事…

▲國民黨前主席洪秀柱，偕國民黨不分區立委陳以信，專程拜會台南市議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨前主席洪秀柱，3日偕國民黨不分區立委陳以信，專程拜會台南市議長郭信良，洪秀柱表示，主要是要告訴台南市民朋友，國民黨在台南是有立委！

台南市議長郭信良表示，深耕台南，為台南服務當然是好事，他也提醒陳以信，要有心理準備，會「相當辛苦」，有可能「做的愈多，得失愈多」。

洪秀柱指出，偕陳以信拜會台南市議長郭信良，最主要是要告訴市民朋友，「國民黨在台南是有立委的」，而且服務不分時間。洪秀柱說，陳以信雖然在立法院，但與她在台南已設立聯合服務處，要深耕台南，為台南鄉親服務；這是好事，當然要讓大家知道。

此外，國民黨黨主席即將於3月7日補選，洪秀柱肯定候選人勇於承擔的勇氣，一方面為他們加油，另一方面希望他們要將論述講得更清楚，尤其兩岸政策、兩岸的未來，以及國家的未來，是大家非常重視的議題。

洪秀柱指出，時值武漢肺炎疫情嚴峻，大家也都關注於此，研判對國民黨主席補選不會很熱衷，投票率不會高，這是意料中事；洪秀柱說，這也可預見，會讓許多人質疑，在這樣的狀況下選出的國民黨主席，是否真符合民意，而這也得視當選者如何表現。

陳以信表示，與前主席洪秀柱在台南設聯合服務處，讓身為台南子弟的他，能有機會聯袂台南在地民意代表，共同為台南鄉親服務，這次被國民黨提名不分區立委，而有機會回台南幫忙，未來每個月都會回台南，希望能與大家多多相互認識。

陳以信說，他在台北出生、成長，每年都會回台南歸仁看阿公、阿嬤，台南是他的故鄉，如今有機會擔任立委，理當飲水思源，為故鄉台南服務。

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