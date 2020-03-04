LIVE／「院內感染」源頭成謎　指揮中心14:00最新說明

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台灣新冠肺炎第34例北部退休婦人引發的「院內感染」，除了陪病女兒、3位護理人員以及1位清潔工染疫，同樓層不同病房的一名陪病家屬昨日也確診。不過，感染源頭到底是誰，目前還不明朗。針對最新疫情及防疫作為，中央流行疫情指揮中心今（4日）下午2點將召開記者會說明。

出席記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及衛福部醫事司司長石崇良、外交部亞太司副司長蘇瑩君、內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰。

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▲國內確診個案關係圖。（圖／指揮中心提供）

案34是在上個月底確診，由於發病前她曾經住院，指揮中心追蹤她接觸的病患、醫護人員，確認醫院3位護理人員以及1位清潔工染疫，這也是國內首起院內感染。指揮中心2日再公布案34的女兒也確診，個案曾經多次到病房陪伴案34及協助盥洗。而昨日又新增一例，是與案34同樓層不同病房的一名陪病家屬，個案與確診護理人員接觸過。不過，院內感染源頭到底是退休婦、清潔工或是醫護，目前尚未明朗。

根據指揮中心昨日公布的資料，目前國內疑似個案通報累計2,450例，含42名確診、2,135名排除，餘隔離檢驗中（154名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。