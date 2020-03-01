白牌車司機死亡...運將心驚驚自製「透明防疫簾」　網讚：負壓計程車的概念

▲為了降低病毒傳染風險，小黃運將自製透明窗廉隔間引發網友熱議。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心2月公布台灣1名計程車運將染病身亡消息，讓不少司機工作者人心惶惶，其中，就有小黃運將為了自保，不但全程開窗載客，還自製透明窗簾藉以遠離病毒，降低密閉空間傳染風險。有民眾搭車見到後直呼，「司機實在太有才了」，忍不住PO網與大家分享。

新冠肺炎疫情不斷傳出，這也讓時常接觸不同人的運將大哥很緊張。日前就有民眾在搭乘計程車時，見到1位小黃司機為了自保出奇招，在車上自製透明防疫簾！據乘客表示，這個簾子旁還擺著一個小鐵圓盤，讓收錢找錢時能避免肌膚接觸，防疫可以說是相當完善，且不僅如此，司機也落實通風原則，全程開窗載客。

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這名乘客見到司機如此認真防疫，立即用手機拍下並放上臉書「爆料公社」，瞬間引來萬名按讚，大家紛紛於底下留言，「保護自己，也保護乘客」、「好用心」、「高手在民間」，覺得司機實在太有才了，是遠離病毒的最佳示範，另也有網友幽默表示，這根本是「負壓計程車的概念」、「無塵室施工等級」，佩服司機可以想出那麼有創意，又如此創新、有前瞻性的防疫神廉。

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▲為了降低病毒傳染風險，小黃運將自製透明窗廉隔間引發網友熱議。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

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