大陸新冠肺炎新增確診僅125例！　31人病逝全在湖北

▲作為全球確診最多、死亡最多的國家，中國疫情已逐漸趨緩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸官方統計新冠肺炎疫情緩和趨勢明顯，全省、直轄市及港澳特區和新疆生產建設兵團最新報告，截至2日24時，全境新增確診病例僅125例，新增的31例死亡病例皆在湖北。相比前一日201例，還要減少近80例，死亡病例也明顯減少，仍集中在武漢，目前全境累計確診病例80110例，死亡共2939例。

當日新增治愈出院病例2742例，解除醫學觀察的密切接觸者7650人，重症病例減少304例。截至2日24時，現有確診病例32986例（其中重症病例6806例），累計治愈出院病例47192例，累計死亡病例2939例，累計報告確診病例80110例，現有疑似病例587例。累計追踪到密切接觸者664899人，尚在醫學觀察的密切接觸者40651人。

湖北新增確診病例114例（武漢111例），新增治愈出院病例2410例（武漢1846例），新增死亡病例31例（武漢24例），現有確診病例28216例（武漢24144例），其中重症病例6593例（武漢6020例）。累計治愈出院病例36167例（武漢23031例），累計死亡病例2834例（武漢2251例），累計確診病例67217例（武漢49426例）。新增疑似病例64例（武漢62例），現有疑似病例434例（武漢316例）。

港澳地區累計通報確診病例110例：香港特別行政區100例（出院36例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院8例）。

