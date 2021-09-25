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碧潭帝景飯店登記28客房竟可住60間　大亨違規營業被打臉

▲▼帝景飯店。（圖／翻攝自Google Map）

▲帝景飯店去年被查出違規擴大營業32間，被裁罰15萬，負責人焦治國不服提行政訴訟敗訴。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳雕文、林冠吟／新北報導

飯店大亨焦治國位在新店碧潭區的「帝景飯店」，經新北市政府核准可經營的客房數為28間，卻被發現實際經營的客房數為60間，擅自擴大營業32間房，被依法裁處15萬元，焦治國不服提起行政訴訟，卻遭到新北地院打臉駁回。

身價逾10億的焦治國，靠法拍起家，在新北市新店碧潭所經營的「帝景飯店」，經新北市核准經營客房為28間，卻在去年3月新北市府稽查時發現，實際經營客房總數為60間，擅自擴大經營32間，事後被新北市政府依違反旅館業管理原則，裁罰15萬元，並勒令停業。焦治國不服行政裁罰，提起訴願後被駁回，再提行政訴訟。

庭審時，焦治國向法官辯稱，稽查員前來稽查的當下，總住宿客房未達10間，且消費房中並未包含所指的擴大營業房號，而房號未拆僅是為了要告知客人房間的正確位置，一但拆除擔心客人無法得知正確房間位置，主因為櫃檯房控系統與網頁資訊因疫情關係，業績收入減少因此無法及時修正，相關備品與用品也都於人員恢復上班後依規定撤除。

▲▼飯店大亨焦治國違規行駛人行道，不滿被取締辱罵警員「王八蛋」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲飯店大亨焦治國去年在三峽違規行駛人行道，不滿被取締辱罵警員「王八蛋」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府則主張，飯店實際經營的客房數應以現場為準，不以有實際入住事實為要件，其擴大營業的32間客房中，更有客房已有客人入住，抽查其中2間房亦有提供床及備品，何況其於各個訂房平台上的相關住房資訊，對外宣傳皆顯示總房間數為60間，認為其違規事實明確。

新北地院審理後，不採信焦治國的辯詞，認定其違規事實明確，駁回焦治國上訴，判其敗訴，全案仍可上訴。

細數焦治國的過往，其爭議事件不斷。焦治國曾在2003年因妨害風化被判刑3年半，卻以260萬元的價格找遊民代他頂替入獄，直到被時任台北市議員的楊實秋控告誹謗後，才讓整起事件曝光，震驚全台灣，而去年更曾因在三峽違規停車，不服警察取締，痛罵員警是「王八蛋」慘遭移送。

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