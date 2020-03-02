血庫只剩5天量　新竹市議長送「防疫三寶」號召捐血

▲新竹捐血中心只剩5天的庫存量。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹捐血中心血液存量拉警報，只剩5天的庫存量，新竹市議會拋磚引玉，3日將在新竹市議會前廣場舉辦捐血活動，為了鼓勵民眾挽袖捐血，新竹市議會議長許修睿除了贈送捐血民眾乾洗手液、跟口罩套之外，也特別加碼贈送熱心民眾共襄盛舉的「限量口罩」，一起促成這樁美事。

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▲新竹市議會議長許修睿除了贈送捐血民眾乾洗手液、跟口罩套之外，也特別加碼贈送熱心民眾共襄盛舉的「限量口罩」。（圖／新竹市議會提供，下同）

這場捐血活動集合各界愛心，除了國民黨團議員與東、北、香山等三區里長聯誼會之外，新竹市柴橋里長黃桂蘭也贊助手做口罩套，加上熱心民眾贊助的口罩，響應捐血的民眾贈品包括有「乾洗手液、口罩套跟口罩」。

新竹市議長許修睿指出，血液庫存量受到春節連假與新冠肺炎的影響，血液安全庫存量從7天降為只剩5天，也因為大家都很關心新冠肺炎，所以這次的捐血贈品也都以防疫衛生用品為主，這些贈品也都是熱心民眾大家共襄盛舉，共同促成捐血活動的美事。

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