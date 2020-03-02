影／實名制口罩可多買！　3/5起「成人7天3片、兒童7天5片」

記者趙于婷／台北報導

國內醫用口罩徵用產能持續提升，本週預估產能將達到每日平均820萬片，中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布，3月5日起將實名制口罩「每人可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。

▲實名制口罩可多買！3/5起「成人7天3片、兒童7天5片」。（圖／記者周宸亘攝）

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經濟部次長王美花指出，本週四調整後，全國實名制口罩總供應量將由原本每日約390萬片提高至每日約520萬片，目前全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）成人口罩每日提供量由400片增加為600片，兒童口罩則因絕大部分據點均有剩餘，維持每日提供量為200片，仍限13歲以下兒童健保卡購買，其餘成人口罩和兒童口罩的購買原則和價格不改變。

而在醫療院所方面，指揮官陳時中表示，除維持原本的醫療配送量之外，已於近日陸續撥補全國各醫院外科手術口罩庫存至30天安全準備量、N95口罩及防護衣至25天安全準備量；針對住院陪病者、洗腎、化放療病患等頻繁就醫需求的配送量，也已由每日13萬片加倍至26萬片，醫院收到後，最快明天可開始提供上述陪病者和病患使用。

▲3月5日起實名制口罩每人7天內可多買一片。（圖／記者嚴云岑攝）

▲3月5日起實名制口罩每人7天內可多買一片。（圖／衛福部提供）