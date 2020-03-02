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快訊／印尼首爆確診「2人感染新冠肺炎」！　總統證實了

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▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,印尼峇里島。（圖／路透）

▲印尼首度證實境內有確診病例。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透最新消息，印尼首度出現新冠肺炎（COVID-19）確診案例，總計2人感染。此一消息是稍早印尼總統佐科威（Joko Widodo）2日上午所透露，目前2名確診患者已入院接受治療。

雅加達郵報指出，2名患者分別為一名64歲女性及一名31歲女性，為母女關係，與一名2月27日在馬來西亞確診的日本公民有過接觸。該名日本籍人士在2月初曾經來到印尼。

佐科威表示，當局接獲此案例與日本籍公民有關的消息後，相關小組隨即展開調查，追蹤此人的接觸者，此次確診的2名女性也在名單內，「今早我收到衛生部長的報告，結果顯示，2人的新冠病毒檢測結果呈現陽性。」

佐科威進一步提到，政府已經為應對疫情做好準備，「我們已經在100多間醫院內設立隔離空間，且符合良好的隔離標準，我們也有符合國際標準的相關設備。」

印尼衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）表示，2人來自西爪哇省德波市（Depok），目前正在雅加達Sulianti Saroso傳染疾病醫院接受治療。

►新冠肺炎爆發！印尼2.6億人「0例確診」　外界質疑...第一線醫生曝真相
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