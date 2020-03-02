超商偷知名保險套...他得手1盒「輕薄幻隱潤滑3入裝」！　下秒竟整包隨便丟棄

▲阿雄偷了保險套後，又隨意將其棄置。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／苗栗報導

一名男子「阿雄」（化名）日前因為不明原因，到超商偷取了一盒保險套，趁著店員不注意時，偷偷將其藏到口袋中之後離去。整起事件直到超商店長清點商品時，發現保險套短少1盒才曝光。對此，苗栗地院審理後依法判阿雄拘役5日，如易科罰金得以1千元折算一日。

判決指出，阿雄日前到苗栗縣一間超商，因為不明原因，突然竊取貨架上品名為，「杜蕾斯輕薄幻隱潤滑裝衛生套3入裝」的保險套，而他得手後直接將保險套塞入口袋，再假裝若無其事的離去，但詭異的是，阿雄得手保險套沒多久後，又直接隨意將其棄置。

該超商的店長清點商品時，發現貨架上的保險套有少，調閱監視器後發現阿雄的所作所為，並立即報警處理，而阿雄於警訊時對案情坦承不諱。對此，法官認為，阿雄不思循正當途徑獲取財物，恣意竊取他人物品，足見他欠缺尊重他人財產觀念，考量他已經與超商店長達成和解，同時審酌其經濟狀況後，依犯竊盜罪判他拘役5日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」！他坦白：業績好一天賺800 警搜出50包潤滑液

單親媽「清潔員+兼職網拍」養2寶！小五女兒竟被同學笑：妳家好窮 她一聽心碎

無業大叔下載「552部羞片」全上傳論壇！標題還取名「台灣合集」 被判3個月