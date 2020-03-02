台首例「復陽」！公主號7旬婦行程表曝　日2採陰出院「回台3採又確診」

▲中央流行疫情指揮中心昨日公布台灣首例「復陽」個案。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心昨日公布台灣第40個確診案例，為北部一名70多歲女性，且是先前鑽石公主號經日方檢驗陽性後住院者，該案採檢陰性後返台再度進行採檢，卻在第3次出現陽性，成為台灣首例「復陽」個案。該案行程表也曝光，於1月20日日本參加郵輪旅遊，2月15日確染新冠肺炎，2採陰後於26日搭機返台，3月1日再度確診。

請繼續往下閱讀...

▲復陽個案行程表曝光。（圖／王譯萱製）



根據指揮中心說明指出，該案於1月20日自日本參加鑽石公主號旅遊，2月4日抵達日本後留置船上人未下船，15日經日方檢驗確染新冠肺炎，但當時並無呼吸道症狀，隔日隨即安排住院隔離，25日經2次採檢皆為陰性，26日搭機返台，抵台後立刻由專人協助完成入境檢疫作業程序，並由救護車載送醫院進行隔離採檢，經3次採檢於3月1日確診，為台灣首例「復陽」個案。

指揮中心指揮官陳時中說明，該案進到台灣後就立刻採檢，第1次為陰性，第2次於陰、陽之間，第3次再度確認是陽性，但病毒量很低。至於為何採檢陰性後又出現陽性？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這可能與採檢部位範圍太小、採檢試紙是否黏到病毒和後期病毒量越少有關，強調「台灣個案也有類似狀況」，因此為求警戒建議台灣需從本來2採陰改成3採陰。

對此，陳時中表示在醫療量能夠的時候，都是3採陰才讓患者出院，接下來也將視疫情狀況和醫療量能隨時調整。

▲全台確診案例分布地圖。（圖／王譯萱製）

▲全台確染新冠肺炎案例關係圖。（圖／曾梓倩製）