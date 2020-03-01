武漢監獄一天又增233人確診　新到任書記：派督導組進駐各監獄！

▲武漢女子監獄傳染情況嚴重。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市29日新增565例新冠肺炎確診病例，其中233例為監獄在押人員，武漢監獄在押人員確診病例已達806例。由於武漢監獄感染情況嚴重，武漢市委政法委近期將派駐督導組進駐全市各監獄單位，對疫情防控問題展開督導，對不到位的情況嚴肅追責問責。

湖北省委常委、武漢市委書記王忠林29日趕赴武漢市第二看守所、承擔武漢女子監獄患者救治任務的蔡甸區袁家台方艙醫院等地進行調研。他指出，特殊場所的疫情防控，不僅關乎民警、在押人員的身體健康，也影響著武漢疫情防控大局，千萬不能麻痺大意。

王忠林要求高度重視，嚴防死守，切斷傳染源、阻斷傳播途徑；及時收治疑似、確診患者，統籌配備醫療資源，提高治癒率；落實好嚴格封控，騰出獨立監室用於疫情防控期間新收押人員，嚴格開展核酸檢測；做好疫情防控期間的監所安全管理；保護好民警、醫生等人群安全，做好家屬的生活服務保障，免除後顧之憂。

對於監獄感染狀況頻傳，王忠林29日曾強調，市委政法委要派駐督導組進駐全市各監獄單位，對疫情防控中出現的問題開展督導，推動落實屬地責任；各監獄單位要與武漢市委、市政府簽訂責任狀，一旦出現疫情防控工作不到位的情況，嚴肅追責問責，堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。

另外，大陸中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新日前也專程前往湖北省監獄管理局，督導檢查監獄疫情防控。