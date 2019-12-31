廂型車閃燈一下！白車下來兩惡煞　「一人持刀砍」一人飛踢車頭

▲ 行車糾紛引惡煞，廂型車駕駛慘遭對方2男持刀砍車身、飛踢車頭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓男子30日上午8時許，開著藍色廂型車行經北寧路該路段時，一輛白色轎車突然切入車道，林男向前方白色車輛閃燈示意，卻引發前車不滿，趁停等紅燈時，其中一人持刀砍車，造成車身板金裂開約10公分，另一人衝向車去飛踢車頭，林男趕緊將車開離現場。林男31日到派出所報案將相關事證交給警方處理。

林姓男子31日到派出所報案表示，30日上午開著藍色廂型車，行經北寧路該路段時，一輛白色轎車突然切入車道，林男向前車閃燈警示，不料引發前白色轎車2男不滿，車上2人趁在調和街停等紅燈時，下車要對林男不利。

▲ 2名男子下車，一人持刀朝車身砍，另一人衝向車去飛踢車頭。

林男提供行車紀錄器影像，清楚錄下前方白色轎車趁著停等紅燈時，2名男子下車，一人持刀朝車身砍，車身板金裂開約10公分，另一人衝向車去飛踢車頭。林男表示，若當時沒鎖車門，可能就被砍成重傷，隨後林男趕緊將車開離現場。

警方目前依林男提供的行車記錄器影像，清楚拍下車牌號碼，請白色轎車車主到派出所說明，全案朝毀損等罪偵辦。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 藍色廂型車車身板金裂開約10公分。