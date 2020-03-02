英國警告「15％人口」可能染新冠肺炎住院　議員宣稱：海德公園變停屍間

▲英國新冠肺炎疫情目前仍在可控範圍，日前傳出首例境內感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國24小時內新增12起新冠肺炎病例，包括首起境內感染，累計確診數達到35例，首席醫療官惠第（Chris Whitty）表示，英國疫情大爆發「只是時間問題」。國民健保署（NHS）更直指，到最後可能全英國15％的人都會因染病住院；保守黨議員艾肯（Nickie Aiken）宣稱若情況持續升級，倫敦海德公園（Hyde Park）會被用作露天停屍間，但隨後又改口說沒有這項計畫。

綜合《衛報》、BBC報導，首席醫療官惠第指出，新增的12起病例中，3名病患是2月29日其中一名確診者的密切接觸者，其餘8名新確診病例，6人剛從義大利回來，另外2人則是從伊朗返國。

倫敦西南部薩里郡（Surrey）一名男子2月28日確診，成為英國首例境內感染病例，現正在倫敦市中心的醫院接受治療。根據調查，該男子最近沒有出國紀錄，而此前確診的每一名患者，都有近期出國旅遊史，顯示疫情蔓延已經更進一步。

據《衛報》了解，一名醫生日前為病患進行手術，現在傳出似乎感染新冠肺炎，「若證實的話，將會引起特別關注，因為家庭醫學科醫師（GP）一個禮拜通常會為數十名病患看診。」英國當局和NHS正在戰時計畫，內閣官員和惠第已經草擬部分計畫，若發生大爆發，當局徵集軍隊醫官、英國紅十字會和聖約翰救護機構的人員，協助NHS進行疫情控管。

海德公園位處倫敦中心的西敏市，公園內有九曲湖和長湖兩座湖水，環境優美外，寬廣的草坪也常被用作活動和演唱會場地；然而面對疫情來襲，這座倫敦最大的皇家公園卻可能淪為死氣沉沉的停屍間。

NHS官員表示，英國6400萬人口最後可能有75%感染新冠肺炎，其中15％的人會因此住院，約是960萬人。倫敦及西敏市議員艾肯則在日前聲稱，若疫情持續升級，政府當局已經選定海德公園作為停屍間，但此番發言過後不久，她就向外界表示，已經和西敏市市議會確認過，「並沒有這項計畫。」