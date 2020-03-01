發放4.2萬口罩被查水表　高雄市議員落選人3/1續發「最後4千 片」

▲張為盛表示將再發放4000片口罩。（圖／記者翁進忠攝）



記者洪正達、翁進忠／高雄報導

2018年參選高雄市議員失利的張為盛2月2日因發送4萬片口罩遭檢調單位約談，當時張滿腹委屈抱怨做善事被查水表，但張不懼被秋後算帳，1日表示將發放最後4000片口罩，並自行執導抗疫歌曲《中華兒女》MV希望全民團結擊退疫情。

張為盛指出，2018年參選市議員期間印製大量的口罩文宣原本已打算丟棄，但神明指示這批口罩不能丟，他半信半疑的收下，誰知道1月份開始出現口罩荒，他乾脆開始向民眾發放，沒想到上次發放4萬副口罩隔天被檢調約談，張為盛說，他的確像媒體形容般的「越挫越勇」，今天再度發放剩下的4000片口罩，包含大甲媽祖南巡時到家裡安座的「壓轎金」，並藉著執導這首《中華兒女》MV團結全體國民抗疫。

▲張為盛表示下次口罩發放也會一併送出大甲媽安座時的「壓轎金」。（圖／記者翁進忠攝，下同）

張為盛表示，前次發放選舉時剩下的口罩文宣除了一般民眾外，還捐贈到各級單位，包含國軍醫院、高師大、正義高中、以及台中的一間高中，甚至捐贈到宜蘭，其中高師大校長日前因開學在即，必須為1000多位的中港澳學生尋找口罩，但求助民代立委都未獲得回應，心灰意冷之下找向他求助，他也立即出手協助送出了2000片口罩，眼看口罩快要發放完畢，張為盛也透露目前已有友人集資團購口罩，希望能藉著他的手發放，幫助更多急需口罩的人，希望全民早日脫離疫情帶來的恐懼。

▲張為盛號召百人合唱《中華兒女》MV，團結國人一同擊退疫情。（圖／張為盛提供）