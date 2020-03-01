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估中國經濟「2028年超越美國」　任澤平：步入5時代要謙虛學習

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▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲中美貿易戰和新冠肺炎疫情是中國2020年經濟發展的主要挑戰。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸「網紅」經濟學家任澤平估計，按2019年國民經濟和社會發展統計公報測算，雖因新冠肺炎疫情和自身結構轉型等因素影響，大陸GDP增速將在2020年步入「5時代」，但5%左右的經濟成長率若能保持，中國的經濟總量有望於2028年超過美國，成為全球第一大經濟體，再回「世界之巔」，引領全球政經格局進入新的篇章。

但任澤平宏觀分析團隊發布的報告也提醒，總體來看，中國在科技創新、高端製造、金融服務、大學教育、關鍵核心技術、軍事實力等領域跟美國仍有「巨大差距」，必須繼續謙虛學習、韜光養晦、改革開放。

▲▼中國恒大集團首席經濟學家任澤平。（圖／翻攝自新浪網）

▲中國恒大集團首席經濟學家任澤平。（圖／翻攝自新浪網）

中國恒大集團任澤平宏觀團隊報告指出，大陸國家統計局2月28日發布的《2019年國民經濟和社會發展統計公報》內容顯示，2018年，中國經濟總量達到規模14.4兆美元，佔全球16.6%，相當於美國的約67%，中國對全球經濟增長貢獻約30%，人均GNI（國民總收入）為10,234美元，處於中等偏上收入經濟體行列，可見「中美差距正在快速縮小。」

因此，任澤平認為，如果未來幾年中國經濟保持年均5%左右的增長，中國將在2023年跨越中等收入陷阱，跨入高收入國傢俱樂部，並在2028年前後超越美國，成為全球第一大經濟體；他同時也提到，即使順利進入高收入經濟體行列，需注意的是，中國離人均GDP達3萬美元以上的發達經濟體門檻，仍有很大差距。

面臨本質為「改革戰」的中美貿易戰，以及新冠肺炎疫情影響，任澤平進一步表示，站在第二輪改革開放的起點來看，中國正面臨「前所未有的機遇和挑戰。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情影響大陸經濟運行。（示意圖／路透）

任澤平說，機遇方面，中國有全球最大的統一市場（14億人口）、最大的中等收入群體（4億人群）；同時，勞動力資源近9億人，就業人員7億多，受過高等教育的人才總量約2億，每年大學畢業生有800多萬，人口紅利轉向人才紅利，加以新經濟迅速崛起，獨角獸數量僅次於美國。因此他認為，未來新一輪的開放將開啟新周期，釋放巨大活力。

挑戰方面，任澤平列舉，中美貿易摩擦具有長期性和日益嚴峻性，衝擊製造產業鏈轉移越南等國，加以中國經濟處於成長速度換檔、跨越中等收入陷阱的關鍵時刻，因此他的團隊判斷，2020年，中國經濟成長將「再下台階」；其中，新冠肺炎主要衝擊第一季的經濟運行，預期整體影響將大於2023年的非典，復工情況明顯推遲，將導致經濟走向從中高速發展，轉為以改革推動的方式，引領穩步增長。

任澤平說，中國應以第二次入世的勇氣和決心，推動新一輪改革開放，展現開放自信，釋放巨大的發展潛力；同時，對內對外一視同仁開放，建立公平競爭透明的市場環境，對外資開放的同時對民企開放，消除所有的所有制歧視，提振各類企業家和投資者信心。

他補充，當前疫情正在進入下半段，進入下半段以後，重點是兼顧疫情的防控和生產的恢復，紓困企業。建議要把穩增長放在更加重要的位置，財政優於貨幣，貨幣政策的關鍵是寬信用，長期透過市場化導向的改革開放釋放微觀主體活力，重振中國經濟信心。

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