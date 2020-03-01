25名新冠肺炎死者臨床分析曝光　醫：肺裡有大量黏液窒息而死！過程很痛苦

▲大陸新冠肺炎疫情持續，圖為武漢大學中南醫院治療患者。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯對25名新冠肺炎死者進行研究，發現所有患者均死於呼吸衰竭，「他們是窒息而死，因為肺裡有大量的黏液，氧氣無法進入肺泡進行氣體交換，輸氧也無法吸收，最後就窒息，這時候輸氧不管用了。這與SARS患者最終結局類似，肺部形成透明膜，氣體無法交換。」

醫學論文平台《medRxiv》近日發表來自武漢大學人民醫院的論文──《25例新冠病毒肺炎死亡患者的臨床分析：中國武漢單中心的回顧性研究》，論文通訊作者就是龔作炯。

這項研究旨在總結新冠肺炎患者中死亡病例的臨床特徵，希望及早發現重症患者並降低其死亡率，在25個死亡病例中，所有患者均死於呼吸衰竭。

▼A1與A2、B1與B2、C1與C2分別為三名患者的早期與晚期胸部CT掃描。（圖／翻攝《medRxiv》）

《DeepTech》專訪龔作炯時提問，「有人描述新冠肺炎患者死亡的場景是這樣的：一直呼吸困難，直到最後幾分鐘，病人全程清醒。病人會呼救，會哭著喊著說『醫生你救救我…… 』，伴隨著劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣。」

龔作炯回答，「這是有可能的。病人上有創呼吸機，包括氣管插管，他不能夠表達，但有時疾病並沒有造成神智障礙或者意識的喪失，最後表現的是呼吸衰竭，所以說這個過程是很痛苦的。」

龔作炯說，「他們是窒息而死，因為肺裡有大量的黏液，氧氣無法進入肺泡進行氣體交換，輸氧也無法吸收，最後就窒息，這時候輸氧不管用了。這與SARS患者最終結局類似，肺部形成透明膜，氣體無法交換。」至於被問到「這些黏液從何而來？」他回答，「主要是肺部炎症的炎症分泌物，並可能包含一些壞死脫落的上皮細胞。」

這些死亡患者的病程發展跟很多因素有關，包括呼吸支持方式和時機，也與早期預警有關，當然跟基礎疾病的輕重更相關。龔作炯建議，現在要建立一個預警的評價體系，以便能更早、更主動地干預，才能降低病死率。

▼25名死亡病患的一般臨床特徵。（圖／翻攝《medRxiv》）

研究人員梳理出武漢大學人民醫院今年1月14日到2月13日期間25例死亡病例，分析其臨床記錄、實驗室檢查結果和肺部CT結果。

25個死亡病例中，男性10人，女性15人，患者平均年齡為71.48±12.42，病程在6天到15天之間，所有患者均死於呼吸衰竭，這表明肺部是新冠病毒的最主要靶器官。

所有患者都有基礎病，其中16例有高血壓，10例有糖尿病，8例有心臟病，5例有腎臟疾病，4例有腦梗塞，2例有慢性阻塞性肺疾病，2例有惡性腫瘤，1例有急性胰腺炎。

除了肺部，死者的器官損害有心臟、腎臟和肝臟。在死者最後一次檢查中，有17例白細胞總數升高，18例中性粒細胞計數升高，22例淋巴細胞計數減少。

▼大陸新冠肺炎疫情持續，圖為武漢大學中南醫院治療患者。（圖／路透社）

90.5%的死者發生了PCT（降鈣素原）水平升高，PCT是細菌感染的診斷標誌物。死亡前CRP和SAA升高的比例分別為85%和100%，這表明死亡患者存在嚴重的炎症級聯反應。CRP是炎症指標，它在宿主防禦入侵病原體以及炎症中起著重要作用；而SAA是一種血漿蛋白，可在炎症過程中轉運脂質。

研究人員總結稱，年齡和基礎疾病是新冠肺炎患者死亡的最危險因素，細菌感染可能也是加快死亡的重要因素，營養不良在危重症患者中常見。

此前一項4021例確診病例的研究顯示，近半數患者年齡在50歲以上，佔比47.7%，其中60歲及以上人群占26.2%；從病死率來看，60歲及以上患者病死率為5.3%，明顯高於60歲以下患者的 1.4%，且多有合併症。此研究也印證老年人病死率更高的結論。