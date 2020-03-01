辦手機遭拒還與和事佬口角　火爆男率眾帶刀砍人

▲警方獲報到場，噴灑辣椒水控制現場。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區3月1日凌晨1時許，後埔街爆發一起鬥毆事件。一名通訊行股東到另一間通訊行辦手機時遭拒，之後又與充當和事佬的牛肉麵店老闆爆發口角，甚至帶著3名友人到牛肉麵店刺傷老闆等3人，轄區警方獲報到場，協助傷者送醫後，把其餘的鬧事者帶回派出所調查，將依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦。

據了解，23歲的鍾姓男子在板橋新生街有投資一家通訊行，兩天前到張姓男子（39歲）所開的通訊行購買手機，但張男懷疑對方動機不單純，疑似想辦手機換現金，於是拒賣手機給鍾男，雙方就此發生消費糾紛。

▲游姓男子遭水果刀劃傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

張男的游姓岳父（52歲）得知此事，在隔日相約大家到自己的牛肉麵店裡和談，原本以為糾紛已經平息，但事後游男認為鍾男對身為和事佬的他講話不客氣，於是讓兒子轉達，請鍾男到牛肉麵店解釋。

鍾男在1日凌晨1時許，帶著林姓（24歲）、簡姓（25歲）、李姓（23歲）等3名友人到牛肉麵店，雙方一言不合便爆發肢體衝突，混亂中游男遭水果刀劃傷，左眼眉角有1公分刀傷；其陳姓友人（25歲）腹部遭刺傷，幫鍾男助陣的林男也被毆傷，均被送往亞東醫院救治後無大礙，而鍾男則趁隙逃跑，在約3個小時後才自行到派出所投案。

▲陳男腹部遭刺傷，被送上救護車治療。（圖／記者游宗樺攝）

轄區警方獲報後迅速派員到場，協助將傷者送上救護車，並將8名鬧事民眾上銬帶回，除依傷害罪嫌偵辦外，也會依照《刑法》第150條聚眾鬥毆罪法辦。

▲林姓男子遭到毆打，臉部遭毆傷。（圖／記者游宗樺攝）

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