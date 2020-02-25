板橋凌晨惡火襲公寓！2兄弟1死1傷　消防隊清場驚見20隻貓屍

▲板橋凌晨「惡火襲公寓」！1無生命跡象1昏迷 黑貓遭燒死。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、許力方、徐愷昕／新北報導

新北板橋1棟4樓公寓25日凌晨1時許發生嚴重火警，消防局獲報急派員前往搶救，經搜索，在火場中救出盧姓2兄弟，其中哥哥被救出時已燒成焦屍，明顯死亡，弟弟則是一度昏迷，所幸到院救回一命，而待火勢撲滅，消防人員在清點火場時赫然發現屋內還有約20隻貓屍，場面令人鼻酸。

24日凌晨1時許，板橋板新路81巷一棟5層樓公寓的4樓陽台起火，消防隊緊急出動22車、72人前往搶救，從4樓臥房救出2人，1名57歲的男性，昏迷、有生命跡象，送往亞東醫院，還有一名55歲的男子救出時已燒成焦屍，明顯死亡。消防隊於20分內撲滅火勢，清點火場時赫然發現還有約20隻小貓遭燒死。

警消調查，獲救的是一對愛貓兄弟，哥哥凌晨2時許已經宣告死亡，弟弟則是昏迷送醫搶救中，初估還有約20隻貓陳屍屋內。據了解，盧姓哥哥患有小兒麻痺行動不便，平時一家收入主要靠弟弟支撐，以及一點補助補貼家用，兄弟2人因為都非常喜歡貓咪，才會陸續收養20多隻小貓，沒想到卻不幸遇大火，小生命一夕之間全消失，實在令人不捨。

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