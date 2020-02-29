免費諮詢及媒合輔導資源　嘉義市工商策進會開拓藍海

▲嘉義市工商策進會助企業主開拓線上商機、社群行銷推廣的趨勢與方法、創業資金的評估輔導等。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情影響了不少商業活動，不僅人群不敢聚集、餐飲旅館服飾等面對面的採購活銷售行為也受到影響。嘉義市政府與工商策進將業主既有優勢延伸發揮、加以政府資源協助業主開拓新藍海。

嘉義市工商策進會總幹事陳香縈說，在創業經營的路上，政府時常會給予業主優勢政策作為輔佐資源，舉凡創業貸款申請、企業競力提升課程、補助研究計畫等比比皆是，但公家機關硬梆梆的政策文字實在不容易閱讀，反而讓業主們怯步。

陳香縈表示，其實可以把工商策進會當作公部門政策的翻譯吐司，我們會深入淺出地說明不同計畫的核心精神，同時媒介每個計劃有可能的解決資源。工商策進會在接觸業主諮詢後就會從嘉義市政府、經濟部中企處、育成中心顧問團、嘉義在地創生圈等組織中，對接媒合有效的資源。

過去一年多嘉義市工商策進會一直在為創業主們提供免費諮詢及媒合輔導資源，而新冠肺炎影響時間日長的現在，更有不少創業主前來諮商，最熱門的諮詢內容就是經營穩定想要另開拓線上商機、社群行銷推廣的趨勢與方法、創業資金的評估輔導等。

嘉義市工商策進會專員黃昭翰分享，至少有兩間中型規模以上的餐廳，由於二代接班想將餐飲品牌導入社群推廣，開拓線上商機，從2019年11月第一次與工商策進會接觸，除了分享社群行銷的機制結構外，也成功媒合優良的網路及行銷廠商讓其合作。而今年初碰上新型冠狀病毒肆虐，導致年後餐廳訂席下滑，但線上品牌卻穩定成長，更從虛擬世界找到了中北部的團購訂單，目前線上品牌的成長空間還很大，顯示這樣的投資發展是走在正確的方向上。



工商策進會會和業主一起集思廣益，提出方向後執行追蹤，同時和業主保持溝通協助他們了解每項數據代表的意義，因為創業輔導不是一種單向的給予，而是雙向的交流互動，最終才能一起分享資源，一起強大。

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