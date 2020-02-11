疫中送暖！　台南阿霞飯店贈成大6600份米糕與甜粥

▲台南名店阿霞飯店準備意喻六六大順的6600份米糕和甜粥，分批送至成大，向抗疫與防疫人員表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南名店阿霞飯店為感佩成大醫院醫護人員及校方防疫人員，為了防疫所做的辛勞付出，特地準備意喻六六大順的6600份米糕和甜粥，11日起分批送至成大，向抗疫與防疫人員表達感謝之意。

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阿霞飯店總經理吳健豪，當面向醫護和防疫人員致謝，感謝他們一路守護民眾與學生的健康。他說，阿霞只是一家小店，但希望在全民防疫中盡些棉薄心力，說到激動處，吳健豪忍不住落淚，在場人士也深受感動。

成大校長蘇慧貞說，自己從小在阿霞飯店附近長大，這份情緣也持續至今，對於阿霞飯店的暖心義舉深表敬意，也代表所有防疫人員感謝阿霞的鼓勵，並親頒感謝狀予阿霞飯店董事長曹淑華。

6600份餐點製作需投入一定的人力物力，總經理吳健豪說，這份餐點秉持阿霞精神當天現做，即拆即食，希望一週內能讓所有成大醫院及校方所有防疫單位都收到阿霞飯店的心意。11日上午首先致贈1100份至成大醫院，100份到校本部，共計1200份餐點，其餘份數將在一週內送至成大醫院醫護人員與志工、成大宿舍學生、駐警隊等手中。

成大醫院院長沈孟儒說，即使非防疫時期，醫護人員也很難好好正常吃飯，醫院平日多提供養生茶和香蕉做為營養補給。對於勞累的抗疫醫護人員來說，阿霞飯店以其專業提供美食為大家加油、打氣，暖胃、又暖心，在寒冬裡人都熱了起來。

有感於成大第一線抗疫與防疫人員工作繁忙無法準時用餐的辛苦，致贈的餐點是阿霞飯店經典菜色米糕，選用多項台灣在地食材，包括豬絞肉、花菇、干貝絲等米糕料和長糯米蒸製的白米糕拌均，再加上香味濃郁的花生，即使隔餐食用，只要經過簡單覆熱仍能保留經典口味與豐富口感。

另考量素食者以及甜食可即時補充能量的特性，也準備阿霞飯店相關企業鷲嶺食肆（原鶯料理）的甜粥，使用圓糯米、屏東紅豆、台南龍眼乾等滋補元氣的食材加上紅糖、冬瓜糖長時間熬製而成，希望透過美食佳餚，為成大防疫人員帶來暖心又甜蜜的能量補給。6600份餐點數量則取諧音六六大順，祈求天佑台灣，讓疫情順利控制。