搶先韓國瑜一步　罷韓「三君子」228公園追思：高雄將再次偉大



▲罷韓團體228追思 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日前往228紀念公園參加228事件73周年追思紀念會，但活動前2小時，罷韓團體搶先到二二八和平紀念公園追思，並宣讀「稟先烈文」，提及二月高雄人創造中華民國有史以來，第一次罷免市長連署書數量超過五十多萬，民主會因罷免而深化，高雄終將再一次偉大。

罷韓四君子中，除了公民割草行動的李醫生外，其餘3人包括尹立、張博洋、陳冠榮，搶先韓國瑜一步，今天一早6點半就前往228和平公園悼念、默哀，尹立並宣讀「稟先烈文」，提及民主會因罷免而深化，責任誠信政治於焉樹立，中國操弄台灣紅媒真相大白，高雄終將再一次偉大。

▲三人默哀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

尹立說：「2018所謂韓流，已經證實是境外勢力結合紅媒的網路輿論操作，2019年落跑市長參選總統更證明法律未竟之處，在韓國瑜賭徒算計下出現法律漏洞，責任誠信政治被踐踏，因此高雄發起台灣民主歷史上首次罷免直轄市長，12月21日更是數十萬人走上街頭見證這歷史一刻，竟被韓國瑜形容成是民主的遮羞布」

最後，他表示：「罷免是民主公民權行使，2020是高雄由打狗更名的第100年，高雄人將再一次證明我們的堅韌。我們要稟告先烈二月高雄人創造中華民國有史以來第一次罷免市長連署書數量超過五十多萬，民主會因罷免而深化，責任誠信政治於焉樹立中國操弄台灣紅媒終將真相大白，高雄終將再一次偉大。」