▲▼ 富岡漁港交通船碼頭，228連假起落實量測體溫登船措施。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）



記者楊鈞典／台東報導



新冠肺炎疫情持續升溫，為防範疫情傳染，保護離島鄉親生活安全，台東縣政府228三天連假起，在富岡漁港交通船登船處實施旅客量測體溫措施，如果高於37.5度即不得搭乘交通船前往綠島及蘭嶼，縣長饒慶鈴28日特前往視察，除歡迎大家利用連假到台東旅遊，也感謝配合防疫政策，讓旅客與離島鄉親更安心。

饒慶鈴視察後表示，雖然新冠肺炎疫情仍未減弱，不過此次228連假，台東地區飯店住房率仍達8成以上，民宿也有5成，而綠島及蘭嶼兩鄉為縣內兩處離島，入境方式以交通船乘客為大宗，為避免日後造成島內大規模感染狀況，因此，縣府特別研商，自228連假起至疫情結束，針對入境時進行妥善防範工作實屬必要，落實強化防疫力度，希望縣民及遊客配合縣府防疫措施，阻絕疫情於島外。

觀光處則指出，台東縣政府27日召開新冠肺炎疫情防治第二次跨單位協調會議，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情傳染危機，決議因綠島及蘭嶼地區地處封閉，醫療與檢疫資源較為匱乏，為免島上爆發感染症狀恐無力處置，自2月28日連續假期起，在富岡漁港交通船登船處實施旅客量測體溫管制措施，如果體溫高於37.5度則請勿登船，遵從現場售票人員指示辦理退票，請旅客配合船公司工作人員及海巡單位引導秩序，切勿慌張。

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