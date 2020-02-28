美國女向媒體爆「姊姊死因是新冠肺炎」　病情在一周內狂惡化

▲美國華盛頓州一名護理人員示範如何戴上面罩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國科羅拉多州蒙特羅斯市（Montrose）一位名叫斯通（Almeta Stone）的女子近日向媒體爆料，她的姊姊肖特（Lola Short）於1月8日時去世，而死亡證明上其中一個死因就是「新冠肺炎（COVID-19）」。

綜合外媒報導，斯通也向媒體透露，姊姊曾搭飛機從科羅拉多州的大章克興（Grand Junction）飛往拉斯維加斯，也在亞利桑那州停留一段時間，之後便出現感冒症狀，立馬就醫。

據報導 ，斯通也表示，肖特的竟病情在一周內惡化，並使用「體外膜肺氧合」，這卻導致她死亡；死亡證明上也註明一項死因是「第一次使用體外膜肺氧合」，其次的死因是膿毒症、肺炎、流感和新冠肺炎。

當地公共衛生部門表示，美國科羅拉多州蒙特羅斯目前並無任何新冠肺炎的確診病例。一名驗屍官坎菲爾德的（Thomas Canfield）也表示，肖特的死主要是由於突出的因素所致，而並非死於冠狀病毒。

截至目前為止，美國新冠肺炎的確診總數為60例。不過美國日前一名男子，只是因為「流感篩檢」就花了3270美元（約新台幣10萬元）；那若是有疑似感染的民眾，會不會因為巨額醫藥費不願前往治療。

另外，廣州市政府於昨(27)日舉辦疫情防控記者會，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山出席表示，「國家強力干預和春節後的回程高峰消除後，預測高峰應該在2月中接近2月底。到了2月15日，數字果然下來了。我們更接近國外權威的預測值。我們有信心，四月底基本控制。」