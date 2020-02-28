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大韓航空研擬「體溫37.5度↑不准飛美國」！　其他航線料將跟進

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▲▼ 南韓大韓航空。（圖／路透）

▲南韓迄今已有2022人確診。圖為南韓大韓航空。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓大韓航空今（28）上午表示，現正研擬在登機前進行體溫檢測的相關程序，只要飛往美國的旅客體溫超過攝氏37.5度，就不允許旅客上機。聲明指出，依據該公司的計畫，其他航線也將一併實施相同檢測程序。

韓聯社報導，南韓疫情嚴重衝擊航空業，在需求大幅下降之際，多間廉價航空公司28日發表聯合聲明，向中央喊話，要求政府支持以便維持營運。濟州航空、真航空、釜山航空、首爾航空、易斯達航空及德威航空6間廉價航空公司現已提出要求，包括免除機場使用費、航空燃料稅等費用。

聲明提到，在日本限制對南韓的出口之後，已經因為反日運動受到衝擊，如今隨著新冠肺炎疫情的影響，「廉價航空公司正陷入非常危險的境地」。

事實上，南韓許多間航空公司已經因為疫情擴散暫停大多數國際航線航班，要求旗下員工在3月底之前休假，但無法拿到全薪，甚至有人被迫休無薪假。

報導指出，首爾航空領導階層返還部分工資，最高達30%，且3月不領薪水，員工3月休一整個月的帶薪假，可拿7成工資；大韓航空旗下的廉航真航空則是要求機組人員在3月至5月期間休一個月帶薪假，拿70%的薪水；韓亞航空要求1萬500名員工自2月19日起輪休10天無薪假。

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