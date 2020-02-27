約公園借錢…他遭控掏夥伴摩擦10mins還摸胸！女網友敗訴原因曝

▲女子控訴男網友以借錢名義約在公園見面卻對她猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）



記者陳羿妏／台北報導

台北1名女子花花（化名）指控夏姓男網友因為知道她有經濟壓力，決定以「借錢」名義約在內湖安泰公園見面，不料對方竟突然從後面環抱，在旁打手槍10分鐘，提告夏男強制猥褻。然而，日前士林地院判決結果出爐，法官以「證據不足」判夏男無罪。

花花指稱，2018年9月1日凌晨，夏男打算要借2萬元給她，相約於內湖安泰公園，不料見面後，夏男先是問她，「可以抱你一下嗎」，對方明知道她強烈表達「不太方便，沒穿內衣」，卻多次抱她，夏男還假借要到車上拿錢的名義，走到停車場的過程，一手摟著她的腰，另一手忙著「脫褲+打手槍」長達10分鐘，要求她不要出聲。

這還沒完，花花說，後來她走到旁邊無人小木屋的椅子坐著，夏男隨即跟上，還在搭肩時順勢伸鹹豬手一路往下摸到胸部，她奮力甩開後，又再度看到夏男在打手槍，問她「可不可以幫我吹，吹的話借2萬還1萬就好了！」事後，花花趕緊到警局報案，整起事件才曝光。

夏男則喊冤，上述的親密過程，都是有經過花花本人同意；夏的辯護人也說，因為夏男最後沒有借錢，花花才因此反悔提告的，為了要釐清當天事發經過，曾請花花到庭作證，但是花花都未現身，他認為這樣無法行使對質提問，覺得花花說詞不具有證據能力，請求法院判無罪。



法官就臉書對話紀錄來看，2人確實約在安泰公園，該公園面積不大，位於住宅區內，根據花花說詞，夏男第一次打手槍時她應該可以向路人求救、大叫，她卻還繼續走往無人小木屋處，另外勘驗監視器畫面，花花走路速度正常，無驚慌失措，或加速逃離的樣子，仍坐下繼續討論借錢事宜，難認當時情形有「違反意願」進行；士林地院最終以「欠缺補強證據」，無法證明強制猥褻一事，判夏男無罪，全案可上訴。



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