快訊／南韓確診飆破2千！　增256例「全境累計2022人感染13死」

▲南韓東南部城市大邱市及慶尚北道疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

韓聯社最新消息，南韓境內新增256例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，使得全國總感染人數來到2022人，累計13人死亡。數據顯示，在2022名確診個案當中，就有1708人來自大邱及慶上北道。

在新一波確診個案當中，182例來自大邱市、49例來自慶尚北道，首爾6人、京畿道4人、忠清南道4人、大田4人、慶南3人、釜山2人，仁川及忠清北道各1人。

南韓今年1月20日確認第一例確診患者，但到了2月18日一名與新天地教會有關的61歲婦女確診後，疫情急速擴散，迄今已有2022人確診，13人病逝。

目前美韓軍演已確定延期，美國國務院也把南韓旅遊警示提升至第三級，建議民眾避免赴南韓進行「所有不必要的旅遊」（all nonessential travel to S. Korea）。南韓外交部表示，截至28日當地上午6時，已有52個國家地區針對南韓採取入境管制措施。

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