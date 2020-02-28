快訊／陸新冠肺炎增327例、44死　累計近7.9萬確診2800死





▲武漢肺炎疫情持續。（圖／路透社）



記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，截至27日24時為止，中國大陸新增327例、44死，累計共78959確診、2791死。

2月27日0—24時，31個省和新疆生產建設兵團報告新增確診病例327例，新增死亡病例44例，新增疑似病例452例。當日新增治癒出院病例3622例，解除醫學觀察的密切接觸者10525人，重症病例減少394例。

截至2月27日24時，據31個省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例39919例（其中重症病例7952例），累計治癒出院病例36117例，累計死亡病例2788例，累計報告確診病例78824例，現有疑似病例2308例。累計追蹤到密切接觸者656054人，尚在醫學觀察的密切接觸者65225人。

湖北新增確診病例318例（武漢313例），新增治癒出院病例3203例，新增死亡病例41例，現有確診病例36829例，其中重症病例7633例。累計治癒出院病例26403例，累計死亡病例2682例，累計確診病例65914例。新增疑似病例332例，現有疑似病例1989例。

累計收到港澳地區通報確診病例135例：香港特別行政區93例（出院26例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院8例）。台灣32例(出院6例，死亡1例)。