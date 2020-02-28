日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

圖文／CTWANT

最近全球正飽受新冠肺炎疫情肆虐，連亞洲大國之一的日本，病例數也多到讓世界憂心。最近日本政府提升警戒級別，許多日本人都開始外出戴口罩，但日本媒體發現，當地的麥當勞員工，工作時都沒配戴口罩，記者透過訪問，才終於揭曉背後原因。

根據日本網路媒體《BLOGOS》報導指出，日本麥當勞員工大多工作時都沒戴口罩，在防疫為重的現在，不戴口罩特別引發關注。而透過記者訪問，麥當勞有員工私下透露，工作不戴口罩，是因為公司認為戴口罩「會讓客人無法看見笑容」。

而報導中有麥當勞員工表示，希望公司能因應新冠肺炎疫情，讓員工透過戴口罩來保護自己。不過日本麥當勞則回應，這是區域負責人與店長的判斷，決定不戴口罩。

而日本麥當勞員工不戴口罩的政策，據悉已經出現網友不滿的聲音，認為公司只講究接待客人禮儀，漠視員工工作安全；並有相關專家表示，麥當勞的這項政策，可能會有違反勞動契約法，員工安全配備不足等相關條例，有改善空間。

更多 CTWANT 報導

插畫家爆「白沙屯媽」指示：病毒不長眼 一擲聖杯霸氣認「我說的」

相差19歲！孫儷首曬「同父異母妹妹」合照 網：也太像了吧

王陽明女兒曝光「五官精緻」美翻 春風叔叔霸氣喊：不准交男友