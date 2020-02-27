　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國未來前進黨遭勒令解散　女大生抗議：民主之火已點燃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國憲法法院解散未來前進黨引起支持者抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲支持者聲援未來前進黨抗議遭到不公平對待。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國政黨「未來前進黨（Future Forward）」遭憲法法院勒令解散，禁止黨內16名幹部10年內不得成立新政黨，甚至褫奪公權並命令不得參與其他政黨。對此泰國的大學生發起全國性的示威抗議行動，著名的法政大學（Mahawitthayalai Thammasat）就在26日聚集了三千多名學生舉行抗議活動。

泰國選舉委員會在2019年12月指稱，未來前進黨黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）提供1億9100萬泰銖（約台幣1.8億元）的貸款，明顯違反法律限制個人1000萬泰銖（約台幣950萬元）捐款上限，政黨法規定也不得貸款給政黨，所以要求憲法法院解散。法院在21日作出裁定未來前進黨必須解散，相關幹部也必須受到懲處。

根據《衛報》報導，曼谷朱拉隆功大學的教授表示，未來前進黨是反對軍事獨裁統治的政黨，被解散是民主發展的重大挫折。

國立師範大學詩納卡寧威洛大學也有女學生出席抗議，圍繞著知名的地標「民主紀念碑」並表示，雖然害怕但還是必須要出來，「如果今天不這樣做，我們不知道什麼時候是更合適的時間，畢竟，民主之火已點燃。」

泰國皇家警察副發言人克里希納·法坦那那羅（Krishna Phatthanacharoen）表示，警方正密集監督抗議活動以維持秩序，雖然抗議是人民擁有的權利，卻必須以不危害國家安全或侵犯他人民主權利的方式行使，而且還必須由官方許可才可以舉辦，但這幾天的抗議活動並沒有得到同意。

ET快訊
快訊／前伊朗駐梵蒂岡大使　感染新冠肺炎病逝
北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網卻暴動了
台灣日產口罩破1000萬片！「3月達標」　經濟部感性喊話
「月薪12萬」獲聘立院機要顧問　洪慈庸回應了
伊朗副總統「確診感染新冠肺炎」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／日本本土確診達200人！北海道重災區54例　新加坡再添3例

快訊／前伊朗駐梵蒂岡大使　感染新冠肺炎後病逝

泰國未來前進黨遭勒令解散　女大生抗議：民主之火已點燃

快訊／「伊朗副總統」確診感染新冠肺炎　已知世界最高層級病例

教宗方濟各「身體不適」…被拍到咳嗽　梵蒂岡急宣布：缺席羅馬彌撒

義大利淪新冠肺炎重災區！蘇煥智FB解析揭露「關鍵」：普拉托傳疫情

快訊／義大利再添2死！確診衝到528人　全國14人死亡

韓單日確診505例創新高　首度超過中國料近期將激增

伊朗累計245例「暴增破百感染」26死　國安委員會主席確診

搭A320背包突冒「陣陣白煙」　機長嚇壞緊急降落險釀禍

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

不斷更新／日本本土確診達200人！北海道重災區54例　新加坡再添3例

快訊／前伊朗駐梵蒂岡大使　感染新冠肺炎後病逝

泰國未來前進黨遭勒令解散　女大生抗議：民主之火已點燃

快訊／「伊朗副總統」確診感染新冠肺炎　已知世界最高層級病例

教宗方濟各「身體不適」…被拍到咳嗽　梵蒂岡急宣布：缺席羅馬彌撒

義大利淪新冠肺炎重災區！蘇煥智FB解析揭露「關鍵」：普拉托傳疫情

快訊／義大利再添2死！確診衝到528人　全國14人死亡

韓單日確診505例創新高　首度超過中國料近期將激增

伊朗累計245例「暴增破百感染」26死　國安委員會主席確診

搭A320背包突冒「陣陣白煙」　機長嚇壞緊急降落險釀禍

快訊／美股連崩3天！道瓊開盤「重挫900點」

《練愛iNG》籌備5年「上映撞疫情」　阿Ken對嗆監製3分鐘：我講什麼都不對

不斷更新／日本本土確診達200人！北海道重災區54例　新加坡再添3例

梧桐妹英文發表影片曝光！　咘咘跑來搶鏡「high炸狂舞40秒」…鬼臉連發萌爆

巴黎時裝周／KENZO新總監首秀打造「繪畫風虎頭T」　3連式腰包超吸睛

逆齡回春術！23坪方正格局大改造　老屋變身美式鄉村宅

大甲媽遶境延期　鄭麗文批：「處理非常粗爆」、不能由民粹決定

武漢包機「東航配華航」被台灣打槍　陸委會回應了

太陽能產業景氣低迷　寶德電化材料聲請破產

快訊／前伊朗駐梵蒂岡大使　感染新冠肺炎後病逝

國際熱門新聞

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

安倍晉三要求「全日本中小學」進入停課狀態！

快訊／伊朗副總統確診感染新冠肺炎

東京奧運「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果

大阪女導遊「二次感染」新冠肺炎！

全球新增確診首超越大陸　世衛：令人擔憂但不到大流行

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

新冠侵略人類！日韓互噴疫情：民族性卑劣

即／南韓暴增334例確診！

日媒：台總統支持度急速上升　因對新冠嚴厲措施

在室男「破處轉大人」...媽幫加油

南韓「新增171確診」…全境累計1766人染新冠肺炎！

更多熱門

相關新聞

柬埔寨海域發現4名台籍偷渡客！

柬埔寨海域發現4名台籍偷渡客！

柬埔寨海軍昨（25）日在國安省海域攔截了一艘偷渡的漁船，分別拘留了4名台灣男子，年齡層分別為42歲、47歲、64歲和67歲。

馬哈迪重返土著團結黨

馬哈迪重返土著團結黨

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

關鍵字：

未來前進黨Future Forward選舉法貸款東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面