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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

國人平均有3.16張健康險保單…高達54%額度僅2千元！壽險公會「3大建議」檢視保障

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▲用以支付「住院醫療費用」的健康險保單相當重要。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾持有健康險商品，從1995年平均0.4件，至2019年已增至平均3.16件，然而個人健康險的日額給付，竟有高達54.6%國人都在2000元以下，且投保長期照護險的比率僅3.03%。為此，壽險公會提出3大建議，民眾應及早檢視保障額度是否充足。

壽險公會引述保險事業發展中心統計資料，國人1993年投保健康險約409萬件，在1995年實施全民健保制度後成長至862萬件，直至2019年已達7466萬件；若以當年度全國人口數為分母，1993年國人平均持有健康險保單約0.19件，1995年每人平均持有為0.4件，2019年已達3.16件。

另依身分證號碼歸戶後，國內健康險有效契約投保人數達1679萬餘人，也就是2019年每一位投保健康險的保戶，平均持有健康險商品件數為4.47件，可見實施全民健保制度後，健康險市場並未因此受影響而衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療，拐杖，骨折。（圖／pakutaso）

▲面對重大疾病衝擊，須考慮個人儲蓄、投資收益或健康險商品保障。（圖／pakutaso）

不過，壽險公會表示，80%以上台灣退休民眾，每月生活費約3萬元至5萬元，但健保不給付的醫療項目與手術，一次就要花費15萬元至100萬元，且投保實支實付醫療險者，有46%的保額在10萬元以下，恐難以支應高階手術費用。為此，針對健康險投保分析報告，壽險公會提出「三大建議」，國人應定期審視個人醫療保障，並將退休後可承擔的風險程度納入考量。

首先，「個人健康險日額給付」有高達54.6%國人都在2000元以下；而「個人傷害險日額給付」，52%集中1000元以下的區間，等於可能不足支付住院醫療費用，尤其65歲以上退休族的費用，為35歲至49歲中壯年的3倍，相當高昂。壽險公會認為，隨著進入中高年齡，民眾有必要重新審視其日額給付保障額度是否充足。

其次，台灣政府目前推出的「長照2.0」採稅金制，每年預算僅有300億元，但台灣長照需求人口已逾79萬人，也就是說，若每位服務對象都需要依靠政府長照預算，兩個月的時間就會用光300億元；但截至2019年底，全台個人長期照顧保險整體投保率僅3.03%。壽險公會建議，民眾不可忽視台灣正面臨長壽風險及少子化趨勢，而未規劃長照保障。

最後，對於國人面對癌症、中風等重大疾病衝擊，壽險公會認為，台灣有全民健保制度，但受少子化趨勢影響，患有重大疾病的民眾最需要一筆大額的保險理賠金，用來補償家庭收入中斷及治療費用。然而，國人僅558.8萬人投保重大疾病險，遠低於1679萬人投保健康險、1521萬人投保傷害險，重大疾病險的投保率仍有很大的成長空間。

因此，壽險公會建議，民眾在審視個人醫療保障時，須考慮個人儲蓄、投資收益或健康險商品保障，是否足以抵擋重大疾病發生時的個人及家庭損失。

▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲台灣實施全民健保制度後，健康險市場並未因此受影響而衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。（圖／pixabay）

綜觀全民健保制度實施，健康險商品銷售卻未衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。為何健康險投保件數仍持續每年增加？壽險公會也分析「三大原因」。

第一，全民健康保險是社會保險，也是社會福利，不過對新醫療科技開發出的新治療方式或新藥，在高額醫療費用因素下，無法全數納入健保給付項目，仍需由民眾自費負擔。

第二，早期的健康險多非保障終身且為附約性質，保險公司於1999年開發住院醫療終身健康險，並陸續推出日額型及實支實付型住院醫療費用保險、一次給付型的癌症保險、重大疾病暨特定傷病保險等；另針對全民健保未給付項目，也推出長期照顧、失能險等保單供民眾選擇。

第三，「健保Tw-DRGs」（住院診斷關聯群支付制度 Diagnosis Related Groups, DRGs）實施後，對同一類病症採用相同給付標準，若病患對於醫療品質若有更高要求，就必須經由自費方式使用較昂貴的醫療器材或新藥，促成部分險種如實支實付型或日額型健康險商品熱銷。

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