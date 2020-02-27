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3要點聰明挑類全委保單　存退休養老金沒煩惱

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▲▼示意圖,財經,記帳,作帳,存錢,計算器,現金,鈔票,稅,投資（圖／123RF）

▲目前市場上類全委保單很多，富邦人壽提醒，選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度。（圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）來勢洶洶，又為全球市場帶來不確定性，面對低利率、高波動、高齡化的時代，富邦人壽建議，可透過類全委保單的專家團隊操作及風險控管，做好資產配置，在未來退休養老上，享受更有品質的保障。

面對市場波動風險難以掌握趨勢，富邦人壽銀保暨多元通路處執行副總經理崔天麟表示，新冠肺炎疫情所造成的市場波動，透過類全委保單的專家團隊操作及風險控管，可協助做好資產配置。

目前市場上類全委保單眾多，富邦人壽提醒，在選擇此類商品前，應先了解保險需求、資金規劃及風險承受度等3要點，提解金額高低並非唯一考量，且提解金額可能涉及本金，選擇績效良好、評鑑優良且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，在未來退休養老上，享受有品質的保障。

以「富邦人壽優利人生變額年金保險/變額壽險」（簡稱優利人生）為例，連結安聯投信「優享退月提解全權委託投資帳戶」（簡稱優享退），以新台幣計價，解決匯率風險吃掉帳戶價值的擔憂，透過安聯投信高息的多元資產靈活配置策略，嚴控波動風險，有機會讓年終獎金穩健增長，享受退休富足人生。

富邦人壽指出，優利人生擁有4大優勢，首先是「運用」，台幣計價可減少匯率風險：可做為長期持有的核心資產之一；再者是「加值」，月撥回年加值給付，透過優利人生變額年金保險，除每月穩定撥回資產外，年金累積期間內，自第6保單週年日起，每屆保單週年日時，按該日之前12個保單週月日的扣除每月扣繳費用後，保單帳戶價值平均值x0.5%提供加值給付，創造退休後的被動收入。

第三是「保全」，身故給付資產保全，投資市場瞬息萬變，市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費，透過優利人生變額壽險甲型的身故保障機制，即便遭遇人生風險時，受益人仍能領回身故保險金，達到資產保全；第四是「回饋」，刷信用卡享保費回饋，使用北富行信用卡繳交保費，最多可享0.5%信用卡現金回饋，保費越多現金回饋就越多。

中美貿易戰進入延長賽，加上被新冠肺炎這隻「黑天鵝」襲擊，國際金融市場持續震盪，短期進出雖有機會獲得較高的投資報酬率，但也要承擔較大的投資風險，富邦人壽建議，以多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性投資因應短期市場雜音。

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