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開學防疫大作戰　國壽擴大公教人員長照險保障、子女也適用

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▲新冠肺炎疫情蔓延，國泰人壽擴大公教人員長照險對象到子女，CP值相當高。（圖／國泰人壽提供）

▲新冠肺炎疫情蔓延，國泰人壽擴大公教人員長照險對象到子女，CP值相當高。（圖／國泰人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延，正值高中小學開學期間，公教人員面對各種防疫準備更是如臨大敵，國泰人壽表示，提醒公教人員別忘了忙碌之餘，同時也要檢視保障完整度，確認醫療保險是否充足。此外，重疾、長照等保險也同樣要投保，這樣才能降低新冠肺炎的疾病風險。

行政院公開徵選公教人員及其親屬的「長期照顧保險」自費方案，已進入第2年，由國泰人壽繼續獨家承作，為全國公教人員及其配偶、父母，包含配偶父母，提供專屬長照保障，這次特別擴大本方案適用對象至公教人員的子女，以全面強化公教人員家庭保險保障的完整度。

國泰人壽指出，為響應政府政策，這次擴大辦理2種公教人員長照專屬保險商品，分別為一年期團體長照險「國泰人壽呵護公教團體長期照顧健康保險」（簡稱呵護公教團體險）及「國泰人壽呵護公教長期照顧終身健康保險」（簡稱呵護公教終身險）。

以「呵護公教團體險」為例，投保保險金額1萬元計算，公教人員本人不論年齡、性別，一年只需繳交1,500元，換算下來平均每日約4元，配偶及子女一年也只需繳交2,600元；若投保「呵護公教終身險」則提供終身長期照顧保障，同時還可附加醫療保險附約，以30歲男性，搭配醫療險附約日額1,000元為例，若因新冠肺炎入住負壓病房等同加護病房每日給付至少3,000元。

此外，國泰人壽也特別增加額外獎勵制度，公教人員投保上述2種保險商品，只要走路步數達標並符合保險金給付要件者，皆額外按保險金額3%，給付步數達標額外保險金，不但保障增額，同時也降低面對新冠肺炎的疾病風險，真正幫助公教人員及其眷屬做到「事前預防、事後補償」的安心規劃。

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