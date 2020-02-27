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「新天地教會」滲入中國！已吸收「2萬多教徒」正被全面追查

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▲▼新天地教會。（圖／YouTube@ 신천지예수교증거장막성전）

▲「新天地耶穌教會」信徒眾多，但爭議也多。（圖／YouTube@ 신천지예수교증거장막성전）

記者蔡紹堅／綜合報導

南韓新冠肺炎確診病例飆破1500例，其中有近600例與大邱的「新天地耶穌教會」有關，港媒《南華早報》27日報導，中國大陸也有2萬多名該教會的信徒，且有200多人在疫情爆發前於武漢聚會，官方正對這群人展開調查，並將進行新冠病毒的相關檢測。

報導指出，「新天地耶穌教會」在武漢有數百名教友，11月就有疫情傳言，但沒有人重視，12月疫情爆發後，教會立即停止了所有的聚會活動，但仍持續在網路上舉行團契及佈道活動，並有大量教友在1月下旬農曆新年前離開武漢返家。

▼大邱「新天地耶穌教會」發生集體感染，官方派員展開消毒。（圖／路透社）

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

武漢一名擔任幼稚園老師的教友表示，她相信南韓疫情的大爆發與武漢的教會無關，「我不認為病毒來自我們，因為我們武漢的兄弟姐妹都沒有被感染，我不知道其它地方的成員，但至少我們都很健康，沒有人通報染病。」她還強調，「很多中國人都到韓國旅行，都怪罪在我們身上很不公平。」

對於是否有教友從武漢返回南韓，幼稚園老師拒絕回答，但她也透露，漢口的「聖殿」2年前曾被警方「突襲」，並被烙上「邪教」的標籤，不過，教徒們仍持續以小組的形式在進行崇拜活動，「我們知道韓國疫情爆發後，會有很多負面報導，但並不想公開發言，因為這會牽扯更多麻煩，所以只想等危機度過。」

▼新天地教會創辦人李萬熙。（圖／YouTube@ 신천지예수교증거장막성전）

▲▼新天地教會。（圖／YouTube@ 신천지예수교증거장막성전）

「新天地耶穌教會」在上海的一名前神職人員也表示，由於教會都以秘密的形式行動，所以當局掃蕩上有一定困難，「上海的教會曾被多次突襲，警方也常關心，但教會仍持續在進行活動，每次集會只有8至10人參與，並在監管放鬆時重新分組。」

一名密切追蹤「新天地耶穌教會」發展的研究人員指出，當局正在調查一些訪問南韓的教徒，範圍不只限於湖北的那數百名教徒，而是涵蓋全國各省市。不過，報導提到，該名研究人員的說法尚未獲得證實，也不清楚中國大陸2萬名教徒中有多少人接受了檢測。

報導也指出，消息人士援引一份內部文件表示，教會計劃在今年於中國大陸多招聘3萬名教徒。

「新天地耶穌教會」全名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，由教主李萬熙於1984年3月14日創建，全球教徒超過20萬人，經常被人認為是「邪教」團體，並被眾多基督教、天主教團體指為「異端」，爭議性極大。

▼「新天地耶穌教會」23日直播發表聲明，表示願配合政府檢測抗疫。（圖／YouTube@ 신천지예수교증거장막성전）

▲▼ 新天地耶穌教會23日直播發表聲明。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

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