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已陸續發燒5日！　黃女「無視封城」殺回北京發病...緊急成立調查小組

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

北京近日新增一名武漢來京確診個案，一查發現黃姓女子為武漢女子監獄刑滿釋放，先前就曾出現發燒，22日才從武漢到北京，但是由於武漢已「封城」長達1個多月，女子是如何離開武漢，並且進入北京，也成為外界關注重點。北京紀監委緊急宣布，已對此成立專門調查小組。

綜合陸媒報導，針對湖北武漢刑滿釋放並確診為新冠肺炎患者黃某某進京一事，北京市紀委市監委已於2020年2月26日成立調查組，工作重點圍繞黃某某如何進京，如何進社區展開調查，核查疫情防控工作全過程是否存在破裂。總體調查工作已經全面展開，有關情況將及時公佈。

▲武漢女子監獄。（資料圖／翻攝北京日報）

▲武漢女子監獄。（資料圖／翻攝北京日報）

據北京市疾控中心回應，黃女18日開始率續發熱5天，有喉嚨不適症狀，當時住在武漢。22日凌晨2點由親戚開車從武漢抵達北京，經體溫篩檢後，入住其北京家屬所在的東城區新怡家園小區7號樓。家屬向社區報告情況，並遵守統一安排。

黃女於22日晚上8時10分，作為武漢進京人員被送至集中隔離點隔離觀察。23日晚間7時因發燒由救護車轉運至東城區普仁醫院發局部診進行排查，2月24日被確認為新冠狀肺炎確診病例，並轉移至市級定點醫院隔離治療。經綜合研判，該女士進京後的密切接觸者為此3名家屬，無其他密切接觸者。

一名知情者透露，此人屬於監獄刑滿釋放人員，在武漢當地已經確診，屬於武漢確認病例。此人刑滿釋放後，由北京家屬自行開車去武漢接回。。大陸司法部與相關單位組成聯合調查組，針對封城期間，湖北及武漢人員刑滿釋放的問題，前往湖北調查。此外，湖北監獄工作人員也向陸媒透露，「對刑滿人員會依法正常釋放。」

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