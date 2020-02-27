戴棒球帽、穿牛仔褲、自己提包包！哈利王子：叫我哈利就好

▲哈利王子將在3月底停止使用「殿下」頭銜。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦26日專電

英國哈利王子及妻子梅根將在4月初淡出王室，展開新生活。哈利似乎已經要開始適應不再當王子的生活，今天在一場活動中表示，大家不要稱呼他王子，叫他哈利就好。

英國廣播公司（BBC）報導，正式頭銜為「薩塞克斯公爵」（Duke of Sussex）、在蘇格蘭還有另一個頭銜鄧巴頓伯爵（Earl of Dumbarton）的哈利王子今天出席愛丁堡一場觀光會議。

在哈利王子上台致詞之前，現場主持人哈薩瑞卡（Ayesha Hazarika）告訴現場觀眾：「他（哈利王子）說清楚了，我們只要叫他哈利就好。」

哈利王子在淡出王室之後雖然依舊是王子，但他已經表明，希望被稱呼為哈利，而不是哈利王子殿下（HRH Prince Henry）。

哈利與梅根的發言人先前表示，哈利和梅根將在3月31日正式卸下高階王室成員身分，不再代表女王伊麗莎白二世執行王室公務。

哈利王子在這場倒數計時的王室公務中發表簡短演說，對於發展觀光或許會對自然帶來危害，他發出警訊，呼籲觀光業者合作致力於更有永續性的未來。

哈利王子表示，「我們認為旅遊是好事，這是人們累積經驗、連結文化，以及發展新友誼的核心」。但對於持續攀升的觀光客人數，必須採取行動。他警告若不採取行動，世界上「最美麗的景點們」將面臨關閉或毀損的危機。

愛丁堡今天的氣氛與2年前大不同。2018年一個寒冷的2月天，哈利王子曾經和當時還是他未婚妻的梅根到訪愛丁堡，當時城堡外面聚集數百人夾道歡迎，還有人險些推翻圍欄。

不過，今天同樣是寒冷的2月天，卻沒有梅根，也沒有群眾。群眾目擊到哈利王子昨天抵達火車站，頭戴棒球帽，身穿牛仔褲，自己提著包。（編輯：陳永昌）1090227