哈利夫婦3月31日還俗　女王禁「自助餐」：不得再用王室頭銜營利

▲哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle）將展開去王室頭銜的生活。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈利夫婦的王室生涯將在3月31日暫時告一段落，經濟上獨立且對外不再代表英國女王，在「還俗」之前，他們還有一系列王室活動需要參與，包括英聯邦日（Commonwealth Day）。哈利王子不能再用「殿下」（HRH）頭銜，兩人也不得再使用「薩塞克斯」（Sussex Royal）的稱號營利，最快也會在4月成立新的基金會。

綜合外電報導，哈利和梅根先前無預警拋出退出王室的震撼彈，惹惱女王伊莉莎白二世和繼承人之首查爾斯王子等人，並為王室威信帶來危機。經過幾次內部會議風暴後，19日終於確定，兩人將會在3月31日正式退出王室，位於白金漢宮（Buckingham Palace）內的辦公室也會被清空。





▲▼哈利拋出退出震撼彈時，女王和查爾斯王子相當憤怒。（圖／達志影像／美聯社／路透）

哈利夫婦從4月起開始以老百姓身分過生活，將會在加拿大和英國兩地往返，但重心會偏向北美地區，繼續經營他們的非營利組織及其他事業。在那之前，他們會於3月9日出席在西敏寺（Westminster Abbey）舉辦的英聯邦日，這會是他們最後一次以王室成員身分出席公開活動。

哈利和梅根原先計畫卸下所有責任後，繼續沿用「薩塞克斯」的註冊品牌營利，但這份「王室自助餐」的夢碎了。現在王室可能讓他們倆繼續保有薩塞克斯的稱號，但僅只為了未來兩人或許會回鍋而保留，不能再用來營利。





▲▼哈利和梅根一家將來會以北美為活動重心。（圖／達志影像／美聯社／路透）

曾在皇家騎兵團服役過的哈利王子，回歸平凡後會繼續經營對象針對男女軍人的公益組織、為促進社會發展舉辦的體育活動，以及關心愛滋病。梅根會繼續為女性權利發聲，致力於性別平等和教育。

哈利夫婦預計在4月推出新的非營利組織，營運方式可能參考歐巴馬夫婦和微軟創辦人比爾蓋茲夫婦等人創立的基金會。他們參加第一個活動的時間會在4月，哈利會以贊助人的方式參加倫敦馬拉松，5月在荷蘭海牙，兩人會共同以贊助人身分，出席哈利創辦的「不可征服運動會」 （Invictus Games）。