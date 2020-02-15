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《與神同行》最強陰間使者下戲是畫家！河正宇曾4年沒工作：畫畫逐漸清楚自己的樣貌

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▲▼河正宇新書 《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》（圖／新經典文化提供）

▲韓國實力派演員河正宇，下戲後也是畫家，從未受過美術訓練的他，當時在長達4年沒工作期間拿起畫筆。（圖／新經典文化提供，摘自 《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》）

記者林育綾／綜合報導

飾演《與神同行》最強陰間使者「江林」的韓國實力派演員河正宇，有多重斜槓身份，不僅是演員、導演、製片，下戲後還是「畫家」，日行3萬步的他也被稱為「走路校長」。河正宇並未受過作畫訓練，曾長達4年沒又工作邀約，那時他開始拿起畫筆「在畫作前煩惱著該上什麼顏色，讓我逐漸清楚自己的樣貌。」作品後來備受藝文界肯定，甚至在紐約展出時，畫作全數賣光還成為熱門話題！

河正宇其實有個知名的「星爸」，也就是常常在韓劇中演出「會長」、「父親」的專業戶金容健，而他非但不靠爸，還特別將本名金聖勳改名成河正宇出道，希望靠實力獲得矚目。

請繼續往下閱讀...

然而他的演藝路並非一帆風順，在接演備受矚目的《追擊者》前，曾有長達4年時間接不到任何通告，沒有任何工作上門，從那時候起也就是30歲左右，他開始「走路」跟「作畫」，後來兩者都成了他往後人生不可或缺的「信仰」。

河正宇說，那段日子，能做的事只剩下「走路」，「即使沒有人願意看我的演技，也沒有半寸舞台容得下我立足，我卻始終不願埋怨世界或歸咎機運。無論在恍如一無所有的茫然昔日，或是忙得必須壓縮睡眠時間才能消化行程的現在，走路，依然是支撐著我的方式。」

▲ 河正宇把走路當信仰，再忙也堅持日走3萬步。（圖／新經典文化提供）

如今他成為戲約不斷、口碑保証的演員，很多人詢問「明明已經很忙了，為什麼還要走那麼多路呢？」他堅持，「走路」是他不管再辛苦也能振作自己繼續向前的事，也是不遺忘自己獨有呼吸與步伐的決心，是以雙腳做出的懇切祈禱。因此走路去片場、走路去任何地方，讓日行3萬步的他也被稱為「走路校長」。

而河正宇的繪畫作品有許多以自畫像為主，他說「在畫作前煩惱著該上什麼顏色，讓我逐漸清楚自己的樣貌。」畫畫是他釋放創作能量的方式，也是他的「休息」。

雖然並未受過正式的繪畫訓練，不過他的作品卻受到藝文界肯定，從2010年開始幾乎每年都舉辦畫展，還曾受邀到香港、美國、德國等地展覽，在紐約展出，當時作品全數賣光還成為熱門話題！

▲▼河正宇新書 《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》（圖／新經典文化提供）

▲河正宇在30歲拿起畫筆，此後10多年來不間斷畫畫。（圖／新經典文化提供）

河正宇曾經透露，之所以會去畫畫，是因為他曾經思考「過若不演戲還能做什麼？」最後得到的答案就是畫畫，在畫畫時，他認為可以讓自己在「有意識跟無意識之間得到平衡。」

大銀幕前演戲的河正宇，下戲後認為自己是作畫的人、走路的人，與過著屬於自己日常的普通人。他將這些心路歷程寫成2本書，對走路的分享集結《走路的人，河正宇》；而關於畫畫的《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》，是他首次揭露關於人生、藝術、演戲、愛情、友誼、夢想的私密筆記，中文版由新經典文化在台發行！

▲▼河正宇新書 《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》（圖／新經典文化提供）

▲河正宇新書 《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》。（圖／新經典文化提供）

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