剪竊電纜線暗黑大盜　戴頭套拆車牌還是被逮

▲台南市警白河分局據報循線查獲剪竊電纜線的57歲王姓男子，查出他每次作案還戴頭套並拆下車牌，以逃避警方追緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警白河分局據報循線查獲專門利用黑夜或凌晨時分，剪竊電纜線的57歲王姓男子，查出他每次作案還戴頭套並拆下車牌，以逃避警方追緝，全案除依加重竊盜罪嫌送辦外，並擴大追查偵辦中。

警方說，台南市白河、東山、後壁等地，自2020年1月份起頻傳電線遭盜剪，發生地大都在人煙罕見的偏遠地區，且集中在深夜、凌晨時段，讓附近民眾抱怨連連，不僅路燈不亮危及用路人行安全，一但停電更讓農、牧業造成嚴重損失，影響人民生計。

白河分局獲報後立即成立專案小組展開調查，發現犯嫌於犯案時均戴頭套，並拆下車牌以逃避警方的追緝，經警方分析比對犯嫌犯案時間點與逃逸路線，輔以大數據分析及調閱監視器比對，終於鎖定57歲王姓竊嫌身分與落腳處，一舉查獲正在削皮處理電纜線的王嫌到案，全案偵訊後除依加重竊盜罪嫌送辦，並追查銷贓管道及清查是否有涉及其他案件。

白河分局表示，為即時掌握轄內電纜線之正常供電，已由專人專責與台電各營業處密切聯繫，建立快速回應交流溝通平台模式，並依轄區最新治安狀況，機動調整勤務重點因應，並以「偵破即是最有效的預防」為策略，積極持續打擊不法犯罪，以維護民眾用電與公共安全。

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