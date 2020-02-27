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融入綠色美學的健康新生活　超強收納承載所有記憶

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文／時尚家居

資料提供 ∣ 歐德集團 0800-033-988 www.order.com.tw　撰文 ∣ 杜玉婷

（圖／歐德集團提供）

退休後的生活，渴望走向精緻而舒適的人生，因此換屋之後，轉向更健康現代風格，從舊屋使用歐德系統衣櫥到新屋全室委託整體統籌規劃，居家空間在歐德桃園店鄭國成設計師的量身打造下，優異而環保健康的系統家具不僅兼具時尚美型，更保有強大收納，甚至精緻華美或自然溫潤都能完美融入，綻放出細膩耀眼華彩。

（圖／歐德集團提供）

健康新生活 超強收納承載所有記憶

談到業主會全權委託歐德團隊整合規劃居家設計的起因，最先都是來自於系統櫥櫃的美好使用體驗，喜歡它的優質耐用，信任它的健康安全，更倚賴量身訂製的強大收納，希望從100坪舊宅搬到60坪新家，可以展開軍旅退役嶄新生活，因此足夠又美型的收納設計要能充裕的乘載繁多生活用品是第一要務；從入門玄關區、轉角進公共領域，直到對稱電視櫃，整片純白櫃牆恰到好處的融入客廳動線，一道明黃珪藻土電視牆，呼應著全室德國進口系統板材的健康需求，簡明俐落的現代設計在一片明亮光照之下，顯得舒適又愜意。

（圖／歐德集團提供）

奢華不減 細膩對比巧思耀放精緻

業主曾經也喜歡著巴洛克風格的璀璨耀眼，歐德設計師為了幫業主新宅保留舊家的華麗元素，將精緻鋪陳於無所不在的細節中。玄關轉角櫃、整體電視櫃牆、餐廳櫥櫃，優雅的純白古典刻線交錯裝飾著清玻璃面板與鏡面底材，不僅輕化櫥櫃牆原本的沈重感，晶燦亮麗的外型帶來大器且精彩的風格呈現，搭配設計師推薦的明黃牆面與寶藍沙發，鮮明的對比色調既出彩又彼此交融，在此更可看出歐德設計團隊，不僅善用優質綠色系統家具規劃出居家空間的高度實用性，更能統籌格局重整、油漆裝飾、水電基礎工程，最後以美學完美整合，美型、實用、健康一次到位。

（圖／歐德集團提供）

融入自然 無瑕接軌原木芬芳

轉入私領域越能看出歐德系統傢俱機能以外的多變風貌，作為多功能空間的和室，展現系統櫥櫃與木工裝修的絕妙搭配，一體成型的表面飾材維妙維肖的重現木紋的溫潤自然，深呼吸一口，彷彿聞到了原木芬芳；堅固靈巧的五金結構，讓壁面與地面都規劃不同尺寸的多元收納，大件家電、冬被等物品可盡數儲藏在此。

（圖／歐德集團提供）

踏入主臥室，巧妙利用樑下空間所圓滿規劃的衣櫥櫃牆，延續整體現代純淨風格，並利用隔線切割包覆樑柱，將樑柱與櫃牆連結而為完整視覺。次臥室系統櫃牆規劃採用中性內斂的布革灰板材＋木紋檯面，木紋延伸至窗前變身為整道書桌，書桌下方還隱藏有系統層板做為收納擴充，這就是歐德系統傢俱的優勢，不僅可量身訂做，並藉由五金的承載結合，減少黏著劑使用，即使室內收納多，也不見裝潢刺鼻味，還給居家從內而外、由公領域到私天地徹底的健康清新。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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