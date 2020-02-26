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台灣大應援居家隔離檢疫民眾　14天免費收視服務供申請

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲為了讓居家隔離檢疫民眾乖乖待在家不亂跑，台灣大也提供14天免費影音服務供申請。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

繼中華電今（26）早宣布提供3,000組序號14天的免費服務後，又有電信業者宣布與桃園市政府合作；台灣大宣布，凡是台灣大寬頻既有用戶、且為政府公告的居家檢疫對象者，都可透過台灣大寬頻服務專線申請「免費居家防疫套餐」，立即享有14天高畫質數位頻道套餐，以及機上盒myVideo豪華月租免費收視服務。

另外，台灣大旗下OTT串流平台也響應，將提供myVideo影音、MyMusic音樂14天免費月租序號各3,000組，讓居家檢疫民眾隔離期間擁有上萬影音片庫、近千萬首音樂曲庫、與疫情相關的居家護理、財經分析等Podcast節目相伴。

台灣大寬頻表示，即日起推出的「免費居家防疫套餐」，將提供所有居家檢疫者免費試看多種套餐組合，總計有超過40個高畫質數位頻道，包含HD99高畫質套餐、親子套餐、娛樂套餐、HBO電影套餐、豪華電影套餐、運動套餐、以及博斯運動套餐等，從即時新聞、熱門電影、時尚娛樂到知性紀實、居家親子等，內容多元豐富，應有盡有，還可再加碼送機上盒myVideo豪華月租，超過17,000部電影、熱門戲劇、親子卡通免費觀賞，讓民眾居家檢疫期間仍能享有生活品質。

台灣大寬頻也同步設置「免費居家防疫套餐」申請專線，保障居家檢疫者隱私，只要撥打24小時服務專線0809-006-258，並表明為居家檢疫對象，即有專人協助開通未訂購之高畫質數位頻道套餐或機上盒myVideo豪華月租，暢享14天免費收視。

至於非居家檢疫民眾，台灣大寬頻也推出免費試看優惠，只要轉到台灣大寬頻200台後的任一頻道，即可享7天免費試看，包括CBeebies頻道《阿奇幼幼園》、tvN《KPOP語學堂》等40個以上高畫質頻道節目。

►中華電供3,000組免費序號　讓居家隔離檢疫民眾不無聊

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