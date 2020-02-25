杜英宗再申讓南山人壽1萬張持股！今年來已累計「轉讓4萬張南山股票」引市場注意

▲南山人壽前董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽前董事長杜英宗因「境界」新系統連環出錯，遭金管會停職2年，卻在今年1月17日經洽特定人申報轉讓3萬張股票，時隔1個月，南山人壽又於2月21日公告，杜英宗申報轉讓1萬張持股給「朋城股份公司」。杜英宗今年累計申讓南山人壽股票共4萬張，連番申讓股票，引起市場注意。

南山人壽總保戶數高達623萬人，是國內第2大壽險公司，也是未上市櫃的公開發行公司。根據公開資訊觀測站上顯示持股轉讓日資訊，杜英宗今年累計申讓南山人壽股票達4萬張，申讓後持股降至37萬497張。

杜英宗於1月17日經洽特定人申報轉讓3萬張股票，受讓人分別為光寶科董事長宋恭源的子女宋明峰、宋妍儀與宋慧玲，各轉讓3500張、3500張與3000張股票；另轉讓給元新投資公司共2萬張股票。

時隔1個月，杜英宗2月21日又申報轉讓1萬張股票，受讓人為朋城股份有限公司，2月23日已完成申讓。杜英宗因「境界」新資訊系統連環失控，遭金管會停職2年，今年卻連番申讓股票，引起市場諸多揣測。

據了解，杜英宗手上原本共持有南山人壽逾4.1億股，占南山人壽總股份逾3.2%，上次申讓後降至3.8億股，此次再申讓1000萬股剩3.7億股，累計申讓4萬張股票，相當於4000萬股，占原持有股數近10%。