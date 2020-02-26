4、5年級生愛用保單理財！　65%婆婆媽媽壽險滿期金入袋

▲調查顯示，65%台灣熟女壽險滿期金入袋，卻陷入保障缺口的迷思。（圖／台灣人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

中信金 （2891）旗下台灣人壽最新發布內部大數據分析，金鼠年領到壽險滿期金的要保人，65%是40歲以上的女性，平均年齡落在58歲，居住地集中在6都，且95%給付金為新台幣，購買族群以中高齡族群為主，由此可見投保當時的基本需求，即是期待穩定現金流的退休族。

早年投保的高預定利率保單，在低利率時代的現在已不復見，且今年元旦後「責任準備金利率」再度調降，7月也將提高「死亡保障占保單價值」門檻，以同樣的保費估算，未來保障比重拉高後，保戶可以得到更多保障，讓保險真正回歸保障本質，因此要如何才能再做出好的保險理財規劃，成了一大考驗。

台灣人壽表示，從大數據分析顯示，這群保戶喜歡用保單理財，其中又以增額型及還本型壽險商品持有比例高，但在身故槓桿較高的保障型壽險，人均保額卻不足百萬元，建議保戶仍可選擇台幣或美元利率變動型保單適時規劃。

台灣人壽建議，未滿50歲的民眾，應著重在補足保障缺口並逐步「累積資產」，達到「富」的人生目標；51歲至65歲的民眾，則建議以「完善退休準備」為規劃主軸，達到「足」的人生目標；至於65歲以上的民眾，則以保單具有的「資產傳承」為規劃主軸，著重壽險保障與所繳保費的槓桿效果，預留稅源，以達成「美滿」的資產傳承，避免未來子女稅賦的負擔。

台灣人壽也提醒必須注意贈與稅的問題，不同於遺產稅，贈與稅是法律身分上存活的一方贈與財物給另一方。若受益人為子女或配偶，會由父母或另一半手上接過滿期金及生存金，當領取滿期金與生存金的受益人，與要保人不同人時，這樣的行為將被視同為贈與行為，需計入要保人的當年度贈與額度。

不過，如果受益人一年領取的保險金超過贈與免稅額220萬元，則將被課徵贈與稅，因此想要利用保單轉讓財產，達到節稅目的，千萬要注意贈與金額不超過贈與免稅額。