「短期照護」也有保單了！住院醫療需求增加　壽險業首度推出短照商品

▲南山人壽首度推出短照商品，提供民眾全面保障。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣社會現今多為雙薪小家庭，一旦發生家庭成員生病住院，就必須要思考事故風險後的照護工作。有鑑於此，南山人壽首度推出「短期照護終身保險」，按照住院天數給付看護保險金，與出院後的短期照護保險金，提供民眾住院期間或出院療養。

台灣人口老化步調不斷加快，家庭結構變化大。根據國發會統計，台灣將於2026年邁入「超高齡社會」，家戶結構也逐步轉變為夫婦兩人、或夫婦加上小孩為主的小家庭型態，一旦發生住院醫療的情形，多由家人擔任照顧者角色，經常面臨照顧專業不足、不知如何照顧的窘境，這也顯示在家戶結構轉變為小家庭型態後，未來短期照護需求將增加。

隨著小家庭變多，若夫妻都是受薪階級，一旦家中成員有人生病住院，家屬未必可即刻將正在處理的工作放下，轉身扮演照顧者的角色；有的狀況是，病人術後短期回家休養，但家人卻不知道如何照顧或進行傷口護理。

有鑑於家戶結構轉變衍生的短照需求將增，南山人壽首度推出以短期照顧保障為主的保險商品，提供繳費10年或20年的選擇，滿足民眾不同的財務規劃，保障至保險年齡屆滿99歲，提供民眾在既有的終身醫療保障上增添所缺乏的短期照顧保障，無論在住院期間或出院療養，都能安心休養、無後顧之憂。

南山人壽表示，以推出的「短期照顧」保險為例，保障內容包含按實際住院天數為基礎所給付的住院看護保險金，與出院短期照護保險金，以填補住院期間聘請看護以及居家療養聘請短期照顧的支出；另考量術後出院需購置傷口護理用品的需求，設計術後出院短期照顧加值保險金，以填補護理用品購置或聘請護理專業照顧人力的支出。

至於該如何區隔「短期照顧商品」與「長期照顧商品」？南山人壽說明，短期照顧商品是以接受住院醫療為給付條件，但會排除30天等待期間內所發生的住院醫療；而長期照顧商品則以符合長期照顧狀態為給付條件，且必須持續維持長期照顧狀態超過90天免責期始符合給付條件。