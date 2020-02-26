鎮瀾宮堅持大甲媽遶境　台中民進黨議員：請市府卡補助款

▲民進黨多名議員都要求市府暫緩補助宗教活動，等疫情穩定再加碼補助。圖為陳世凱。（圖／陳世凱提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮等宗教團體的遶境活動每年都吸引數十萬、甚至上百萬名信眾參與，今年因新冠肺炎疫情的緣故，該不該遶境的議題受到熱烈討論，值此全國上下都專心防疫之際，台中市多名民進黨議員要求台中市政府暫緩補助宗教遶境等相關活動，直到疫情穩定後再加碼補助。

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▲張家銨（左）、江肇國。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會民進黨團總召陳世凱表示，在韓國、泰國和香港都陸續爆發因為相關宗教活動導致群眾感染的案例發生後，使得人群高度聚集的進香遶境，發生感染的風險也相對提升，在疫情尚未穩定前，先暫緩相關宗教活動補助，將感染風險降至最低，等待疫情穩定後再加碼補助。

▲林德宇。（（圖／林德宇提供）

副總召江肇國表示，截至目前為止，台中及彰化已經10起的確診案例，市府現階段的要務就是專心防疫，將民眾健康擺在第一順位。



幹事長林德宇、副幹事長張家銨表示，料敵從寬、禦敵從嚴，防疫最優先且不能有破口，目前應鼓勵宮廟延後相關宗教活動。

同黨市議員施志昌表示，鎮瀾宮雖然縮小規模，但仍然執意遶境，把難題與輿論壓力丟回給中央，既然遶境繼續舉辦，鎮瀾宮轄下各個團體如神轎班、機車團、哨角隊等等要建立防疫的SOP，包括建立遶境名冊、按時量體溫、全程配戴口罩，以及發現發燒個案時該如何處理等流程。

施志昌還說，遶境活動帶給防疫的最大挑戰就是流動的香客，不只是來自全台各地，更可能是其他國家的旅客也來參與，當中只要有一例新冠肺炎，就可能發生大規模的感染，造成社會必須付出更大的成本善後，他呼籲台中市政府要將中區治理平台真正的功能發揮出來，嚴防遶境成為防疫最大破口。

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