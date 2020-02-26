血友病童與母「二採均陰性」　將送集中檢疫所完成14天隔離

▲醫福會執行長王必勝出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北的血友病童，與母親24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，經一系列檢疫流程，25日凌晨入住桃園某醫院負壓隔離病房。中央流行疫情指揮中心今（26）日召開記者會，公布第二次採檢結果，醫福會執行長王必勝表示，2人皆為陰性，將送集中檢疫所，完成14天嚴密的隔離檢疫。

血友病童與馬姓母親24日搭乘長榮BR-766航班從成都起飛，原本預計飛行過程中會全程穿上隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡、腳套等防護裝備，機組人員及同機乘客也會戴上N95口罩，而飛機在同日晚間10時46分抵達桃園機場，母子倆經過一系列的檢疫流程，最後在晚間11時40分搭乘救護車直接前往桃園某醫院，25日凌晨住進負壓隔離病房隔離採檢。

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據了解，中央流行疫情指揮中心與陸委會、海基會共同部署這次的「作戰」，得知馬女與兒子即將返台，24日一早先指派護理師前往四川成都與母子倆會合，接著通知航空公司進行相關防疫準備，到最後飛機成功降落、將人送抵醫院，只花了不到24小時的時間。

指揮中心統計，25日國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,073個案，含32名確診(今日新增案32)、2,014名排除，餘隔離檢驗中(18名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。